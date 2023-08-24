مدبولي: مصر حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع مجموعة البريكس

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية تعزيز التعاون بين مجموعة البريكس ودول أفريقيا بهدف تحقيق المصالح المشتركة بما يسهم فى إطلاق الطاقات غير المستغلة فى القارة الأفريقية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمة مصر أمام قمة مجموعة بريكس في جوهانسبرج، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تستند فى رؤيتها فى ضوء رئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى للتنمية "النيباد" إلى دفع معدلات التكامل الاقتصادى والعمل على تسريع تنفيذ اجندة التنمية الافريقية 2063.

مجالات البنية التحتية

وتابع رئيس الحكومة: إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، مع تسخير الإمكانات المصرية فى مجالات البنية التحتية، والطاقة والاتصالات والتحول الصناعى والأمن الغذائى بمشاركة القطاع الخاص وبالتشاور المستمر مع الأشقاء فى الدول الأفريقية إضافة إلى حشد المواد المالية لمجالات ذات الأولوية لدول القاهرة من خلال تبنى مقترح النيباد بإطلاق مبادرة فريق أفريقيا لحشد الموارد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع مجموعة البريكس ومواصلة العمل المشترك فى كافة المجالات على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف.