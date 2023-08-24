مدبولي يؤكد أهمية العمل على التبادل التجاري بالعملات المحلية بين بريكس والدول النامية 

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر أمام قمة مجموعة بريكس في جوهانسبرج، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد مدبولي، أهمية العمل المشترك على تشجيع الصفقات والتبادل التجاري بالعملات المحلية فيما بين دول تجمع بريكس والدول النامية .

وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود للتعامل مع أهم المخاطر التي تواجهها الدول النامية وهي أزمة الغذاء من خلال تكثيف الجهود في إطار العمل متعدد الاطراف بما يلبي احتياجات الدول النامية .

وأضاف رئيس الوزراء:" نتطلع إلى دعمكم لما أطلقناه مع الدول الأفريقية لمبادرة تحالف الديون من اجل التنمية المستدامة لخلق إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة خاصة للدول النامية بما يتضمن مبادلة الديون بمشروعات تنموية ".

وتابع مدبولي:" من الضروري البناء على نتائج مؤتمر كوب 27 وتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الاطراف في تمويل العمل المناخي لتنفيذ مخرجات مؤتمر شرم الشيخ وتدشين صندوق لدعم الدول النامية في مواجهة المخاطر ".