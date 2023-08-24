إسقاط اقتصاد أمريكا وتدمير الدولار.. ذعر في الكونجرس بسبب مجموعة بريكس

قالت عضوة الكونجرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، اليوم الخميس، إن جميع المرشحين الرئاسيين الجمهوريين تقريبًا يسعون إلى جر واشنطن إلى الصراع الأوكراني.

وكتبت تايلور جرين، عبر منصة “إكس”: "ما زلت أشعر بالاشمئزاز من حقيقة أن كل المرشحين في المناظرة الليلة الماضية.. كانوا يسعون إلى جر أمريكا بشكل أعمق إلى الصراع في أوكرانيا" .

إسقاط اقتصاد أمريكا وتدمير الدولار

وأضافت: “لا يعتقد السياسيون أن التهديد الأكبر للولايات المتحدة هو مجموعة بريكس، التي يمكنها إسقاط اقتصاد الولايات المتحدة وتدمير الدولار”.

وفي وقت سابق، قالت تايلور جرين، إن دور الولايات المتحدة في سياق أوكرانيا يجب أن يقتصر على الوساطة في المفاوضات.

وكتبت تايلور جرين، على منصة “إكس”، المعروفة سابقا باسم “تويتر”، أن "الدور الوحيد الذي يجب أن تلعبه أمريكا هو وقف الصراع والتوسط في اتفاق سلام”.

وأضافت عضو الكونجرس الأمريكي: "لا مزيد من المال".