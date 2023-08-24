أكبر الاقتصادات.. سفير جنوب أفريقيا في بريكس يعلق على انضمام مصر

علق أنيل سوكلال سفير جنوب أفريقيا في منظمة بريكس، على انضمام مصر إلى المجموعة الاقتصادية، إلى جانب خمسة دول أخرى هي السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين.

وقال "سوكلال" إن مصر هي واحدة من أكبر الاقتصادات، وواحدة من أكبر الدول تعدادا للسكان في العالم، بحسب تصريحاته لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف الدبلوماسي الجنوب أفريقي أن توسع مجموعة بريكس، يعزز وجودها في مناطق مختلفة، مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وممثلو البريكس سعداء بتوسعها.

وأشار إلى أن بريكس تضم حاليا الاقتصادين الرئيسيين في أمريكا الجنوبية، بانضمام الأرجنتين إلى جانب البرازيل.

وخلال خطابه الأخير في اليوم الأخير من قمة البريكس الخامسة عشرة، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا أنه تمت دعوة ست دول هي مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والسعودية، والإمارات للانضمام إلى المجموعة.

وأشار رامافوزا إلى أن "العضوية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2024".