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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: تحصين 346 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

حملات التحصين
حملات التحصين

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم تحصين 346 ألف و 189 رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة بنسبة تنفيذ 96% منذ بدء العمل بالحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة والتي انطلقت في 15 يوليو الماضي وحتى الآن.


وأشاد محافظ المنوفية بالحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة والتي تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواصل الدائم مع اللجان وتقديم أوجه الدعم اللوجستي وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والاستمرار في الإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين حفاظاً على الثروة الحيوانية.

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 وناشد المحافظ مجدداً جموع المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمى القلاعية  والأمراض المستوطنة حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.


وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن هناك متابعات يومية لأعمال الحملة القومية ومشيراً إلى أن اللجان الطبية تباشر عملها يومياً من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ، فضلا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الثروة الحيوانية الحمى القلاعية والوادي المتصدع الوادى المتصدع رئيس جامعة المنوفية محافظات الجمهورية محافظ المنوفية مديرية الطب البيطري مرض الحمى القلاعية

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