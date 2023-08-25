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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تبدأ من 3 آلاف جنيه.. أرخص 5 تلفزيونات ذكية في مصر

أرخص ٥ تلفزيونات
أرخص ٥ تلفزيونات ذكية في مصر

أرخص ٥ تلفزيونات ذكية في مصر.. يرغب الكثيرون في شراء أرخص الشاشات الذكية لأسباب متعددة مثل الإستخدام الخفيف كوضعها في شقة المصيف أو لأماكن العمل كالمحلات والمنازل خوفا من شراء شاشات غالية قد تهلك سريعا، فإذا كنت تفضل شراء شاشة رخيصة سوف نستعرض لك خلال مقالنا التالي أرخص ٥ تلفزيونات ذكية في مصر.


أرخص ٥ تلفزيونات ذكية في مصر

 

أرخص ٥ تلفزيونات ذكية في مصر أقل من 5000 جنيه:


- تليفزيون Akai 80 بشاشة 32 بوصة من أكثر الشاشات الموفرة ومناسبة لأوضة الأطفال أو للمطبخ، تتميز بمكبرات صوت قوية مع صوت Dolby، ومنفذين HDMI، تعمل بمعالج رباعي النواة عالي السرعة أداءً سلسًا وأداءً محسنا، تتيح لك ميزة الاتصال المتعددة توصيل شبكة Wi-Fi وBluetooth وLAN، كما تعمل شاشة ATA بنظام التشغيل أندرويد، وتتوفر مقابل سعر يبدأ من 4269 جنيه مصري.

أرخص ٥ تلفزيونات ذكية في مصر

- تليفزيون تورنيدو إل إي دي، بشاشة 32 بوصة عالية الدقة مزودة بريسيفر داخلي، ومدخلين HDMI و مدخلين فلاشة، تستهلك هذه الشاشة طاقة أقل مقارنة بمصابيح الفلورسنت التي تستخدمها معظم أجهزة التلفزيون بشاشة LCD، تتميز بمكبرات صوت قوية مع صوت Dolby، و الاتصال المتعددة توصيل شبكة Wi-Fi وBluetooth وLAN، وتتوفر مقابل سعر يبدأ من 4945 جنيه مصري.

أرخص ٥ تلفزيونات ذكية في مصر

- تليفزيون LED من يونيون إير رقم الموديل L32UT420، يأتي بشاشة بقياس 32 بوصة عالية الدقة HD، تبلغ دقتها 1366 × 768 بكسل، تضم 3 منافذ HDMI ومنفذي USB، تعمل الشاشة بمعالج رباعي النواة والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 8 جيجابايت، وتتوفر الشاشة بسعر 3799 جنيه مصري.

أرخص ٥ تلفزيونات ذكية في مصر

أرخص ٥ تلفزيونات ذكية في مصر من 5000 إلى 8000 جنيه مصري:

- تليفزيون تورنيدو LED، بشاشة 43 بوصة عالية الدقة مزودة بريسيفر داخلي، ومدخلي HDMI ومدخلي USB، تستهلك هذه الشاشة طاقة أقل، وتتميز بمكبرات صوت قوية مع صوت Dolby، والاتصال المتعددة توصيل شبكة Wi-Fi وBluetooth وLAN، وتتوفر مقابل سعر يبدأ من 7999 جنيه مصري.

أرخص ٥ تلفزيونات ذكية في مصر

- تليفزيون LED من سامسونج موديل UA40T5300، يأتي بشاشة بقياس 40 بوصة عالية الدقة HD، تعمل بنظام التشغيل تايزن، تضم 3 منافذ HDMI ومنفذي USB، تعمل الشاشة بمعالج رباعي النواة، وتتوفر الشاشة بسعر 7699 جنيه مصري.

أرخص ٥ تلفزيونات ذكية في مصر
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