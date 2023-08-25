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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء 500 عملية جراحية بمستشفى بنها التعليمي ضمن قوائم الانتظار

عمليات جراحية
عمليات جراحية

أعلن قسم طب وجراحة العيون بمستشفى بنها التعليمي الانتهاء من اجراء أكثر من 500 عملية جراحية تحت مظلة القضاء على قوائم الانتظار وذلك مع نخبة من أمهر جراحي العيون والشبكية والجسم الزجاجي ضمن خدمات القسم التي تضمن عمليات إزالة المياه البيضاء بأحدث الأجهزة وزرع أجود أنواع العدسات مثل العدسات الأمريكية والألمانية، بنظام العلاج على نفقة الدولة ونظام التعاقد مع التأمين الصحي وعمليات الحقن داخل العين، لعلاج ارتشاح مقلة العين، بنظام العلاج على نفقة الدولة وعمليات إزالة ظفرة العين بنظام العلاج على نفقة الدولة وعمليات إزالة الزوائد الجلدية والأكياس الدهنية. 

وأشار بيان للمستشفي انه للاستفادة من خدمات العلاج على نفقة الدولة برجاء احضار صورة من الرقم التأميني من أقرب مكتب للتأمينات، وصورة شخصية، وصورة البطاقة الشخصية.

أوضح البيان أن العيادات الخارجية بالقسم من فر بعدها خدمات منها  الكشف الطبي لجميع الفئات العمرية في العيادات الخارجية بأحدث الأجهزة ، والكشف الطبي والمتابعة لمرضى اعتلال شبكية العين مع نخبة من أكفأ أطباء واستشاري أمراض شبكية العين، وخدمة الفحص الشامل والكشف الطبي المبكر عن امراض اعتلال شبكية العين بسبب داء السكري، وذلك بالتنسيق مع أطباء الباطنة في عيادات الباطنة ومتابعة السكر بالمستشفى. 

كما يتم الكشف الطبي المبكر عن أمراض اعتلال شبكية العين في الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة ، و الكشف الطبي لمرضى ارتفاع ضغط العين (المياه الزرقاء)، مع قياس ومتابعة ضغط العين بأحدث الأجهزة.

وصرف العلاج المجاني للمترددين على العيادة الخارجية بالتنسيق مع أطباء صيدلية العلاج المجاني. 
وصرف علاج ضغط العين لمرضى ارتفاع ضغط العين (المياه الزرقاء)، بالتنسيق مع أطباء صيدلية نفقة الدولة الموجودة بالمستشفى.

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