استبدال خبز التموين بـ 10 كيلو دقيق شهريا ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

يعد الخبز من أهم السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن المصري بشكل أساسي في الثلاثة وجبات اليومية، ولكن هناك شريحة كبيرة من المجتمع المصري ترغب دائمًا في استخدام الدقيق لصناعة معجنات بديلة عن الخبز، ولذلك نكشف لكم من خلال هذا الموضوع كيفية الحصول على 10 كيلو دقيق من وزارة التموين شهريًا.

الدقيق

التموين تطرح 10 كيلو دقيق شهريًا

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن هناك قرارا وزاريا من 2018 مطبق لاختيار المواطن بالحصول على 150 رغيفا شهريًا أو 10 كيلو من الدقيق.

وأضاف عشماوي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن "هناك اختلاف في الاختيارات، واختيارات أهل الريف تختلف عن الحضر، والكثير من أهل الريف يفضلون خبز العيش في منازلهم".

تحويل الخبز الى دقيق

وأوضح أنه لا صحة لتحويل الخبز المدعم إلى دقيق، وكل ما يثار في هذا الشأن عار تماما عن الصحة، ومنظومة رغيف الخبز كما هي بوزن 90 جراما و5 أرغفة للمواطن يوميا، وهذا الأمر لا نقاش فيه.

وأكد أن الدولة مستمرة في تقديم الدعم بشكله الموجود حاليًا، ولا توجد أي نية إلى تقليل أو تغير الدعم في الوقت الحالي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

معرض “أهلا مدارس”

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاق معرض “أهلا مدارس” بمحافظة الأقصر، حيث تتم إقامة 7 معارض رئيسية بمدن المحافظة، بالإضافة إلى المحال التجارية والمكتبات لتوفير المستلزمات الدراسية.

وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه ستتم إقامة معرض “أهلا مدارس” في كل محافظة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مشاركة المكتبات الراغبة في الانضمام إلى المعرض من خلال محالها التجارية دون التوجه إلى المعارض التي ستقام في الميادين العامة بالمحافظات.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم أيضا مشاركة السيارات المتنقلة لبيع جميع مستلزمات المدارس والأدوات اللازمة للعملية التعليمية بنفس التخفيضات التي سيتم الإعلان عنها.

مستلزمات المدارس

مستلزمات المدارس

من جانبه، قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن المعرض يقدم جميع المستلزمات المدرسية بتخفيضات تتراوح من 20 و30% عن القطاع الخاص، كما يتم تواجد مفتش من المديرية بكل معرض طوال إقامته للتأكد من جودة المعروض والأسعار بالتخفيضات المقررة.

وأضاف أنه يتم كذلك طرح سلع غذائية بالمعرض، والتي يستخدمها الطلاب في الوجبات المدرسية من حلاوة وأجبان ومربى.