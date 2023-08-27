زي المحلات.. طريقة تحضير لقمة القاضي

تعد لقمة القاضي من الحلويات المميزة والشهيرة، ويفضل العديد من الأشخاص تناول لقمة القاضي بعد إعدادها في المنزل.

وإليكم طريقة تحضير لقمة القاضي بالخطوات.

مقادير لقمة القاضي

2 كوب دقيق

1 كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

رشة ملح

رشة فانيليا

زيت للقلي

للتقديم:

شربات

سكر بودرة

خطوات تحضير لقمة القاضي

في بولة متوسطة، يذاب السكر والخميرة في الماء الدافئ، ونضع معهم ربع كوب من الدقيق، ونخلطهم جيداً.

غطي البولة، واتركيها لمدة 15 دقيقة حتى تختمر.

في وعاء أخر اخلطي باقي الدقيق مع النشا والملح والفانيليا.

ضيفي خليط الخميرة إلى المكونات الجافة، ونقلبها جيداً حتى تتجانس المكونات ونحصل على عجينة مطاطية القوام.

غطي البولة ، واتركيها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى تختمر.

في مقلاة غويطة، نضع زيت غزير على نار متوسطة حتى يصبح دافئ.

ندهن أحد أيدينا بالزيت ونبلل ملعقة صغيرة بالزيت.

شكلي العجينة بالملعقة ونضعها في الزيت.

نقلي لقمة القاضي في الزيت لمدة 3 - 5 دقائق وتكون بلون ذهبي فاتح، ثم ترفع على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.

عند التقديم، نقلي لقمة القاضي مرة أخرى حتى تصبح ذهبي اللون، ونرفعها على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.

ضعي لقمة القاضي في الشربات البارد أو نرش عليها السكر البودرة.

