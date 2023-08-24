تناول ملعقة على الريق من العسل الأسود وشاهد النتيجة

من المعروف تاريخياً أن العسل الخام يشفي الجروح ويساعد على الهضم ويهدئ التهاب الحلق، بصرف النظر عن كونه لذيذًا، هناك طرق أخرى يكون فيها العسل الخام مفيدًا لك.

تم استخدام العسل الخام كعلاج عبر التاريخ وله مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية والاستخدامات الطبية، حتى أنه يستخدم في بعض المستشفيات كعلاج للجروح، العديد من هذه الفوائد الصحية خاصة بالعسل الخام أو غير المبستر.

فوائد العسل الأسود

يحتوي العسل الخام على مجموعة من المواد الكيميائية النباتية التي تعمل كمضادات للأكسدة ،تحتوي بعض أنواع العسل على عدد كبير من مضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات.

تساعد مضادات الأكسدة على حماية الجسم من تلف الخلايا بسبب الجذور الحرة.

وقد تبين أن العكبر الموجود في العسل الخام خصائص مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا.

المصدر healthline