يمكن لبعض الإعدادات البسيطة غير المعروفة أن تطيل في عمر موبايلك الأندرويد من خلال إطالة عمر بطارية الجهاز، ونصح الخبير المختص "كيوين شارون"، من شركة التكنولوجيا BackMarket، المستخدمين بتفعيل بعض الإعدادات على الأجهزة وتجنب بعض الأخطاء الشائعة حتى يستمر الهاتف الذكي يعمل بكفاءة لأطول فترة ممكنة.

وفقا لتقرير موقع "ديلي ميل" البريطانية بعض الأخطاء المنتشرة بين المستخدمين على نطاق واسع تجعل بطاريتك تنفد بشكل أسرع ويضر بالعمر الافتراضي لهاتفك

ولكن على الجانب الآخر هناك بعض التصرفات التي يمكنها إطالة عمر الهاتف على سبيل المثال يمكن أن يؤدي استخدام Wi-Fi لتحديد الموقع بدلاً من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أيضًا إلى زيادة عمر البطارية، كما هو الحال مع إعدادات أندرويد المصممة لإيقاف تشغيل التطبيقات في الخلفية. إليك في السطور التالية كل نصائح "كيوين" لعملاء هواتف أندرويد.

تعطيل خاصية العرض دائمًا

حذر "كيوين" من تفعيل ميزة العرض الدائم للإشعارات التي أصبحت منتشرة في الكثير من الهواتف الجديدة، وقال إن شاشة هاتفك الذكي هي الجزء الأكثر استهلاكًا للطاقة في جهازك، وبالرغم من أن ميزة “التشغيل الدائم” على أجهزة أندرويد تتيح للمستخدمين رؤية المعلومات، مثل الوقت، دون الحاجة إلى تنشيط هواتفهم بالكامل، إلا أنها مضرة على المدى الطويل لعمر البطارية ويجعلها تستنزف سريعا.

لإيقاف هذه الخاصية اذهب إلى الإعدادات ثم اختر زر "العرض والسطوع" Display and Brightness ثم اختر إيقاف تشغيل "التشغيل دائمًا" 'always-on’

بهذه الإعدادات الخفية ضاعف عمر موبايلك الأندرويد

قم بتشغيل السطوع التكيفي

درجة سطوع الشاشة من الأشياء المهمة جدا التي يمكنها استنزاف بطارية موبايلك وتقصير العمر الافتراضي للهاتف، لذلك قم باختيار إعدادات السطوع التكيفي يمكن أن يساعد أيضًا في استمرار بطاريتك لأطول فترة ممكنة من خلال ضمان مستوى سطوع متوسط ومعقول لشاشتك بأقل قدر ممكن من الطاقة.

للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات، ثم اختر العرض Display وقم بتفعيل سطوع الشاشة التلقائي أو السطوع التكيفي Adaptive Brightness.

استخدم Wi-Fi بدلاً من GPS لتحديد الموقع

من ضمن الأشياء التي تحافظ على عمر البطارية هو تفعيل ميزة تحديد الموقع عبر الواي فاي أو باستخدام Wi-Fi وBluetooth بدلاً من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي يستنزف البطارية.

وأوضح "كيوين": "عند تشغيل خدمات الموقع، يتصل جهاز الأندرويد الخاص بك باستمرار بالأقمار الصناعية ومصادر البيانات الأخرى لتحديد موقعك الدقيق، هذا النشاط يمكن أن يستنزف البطارية جدا"، لذلك قم باختيار نمط "توفير البطارية" "Battery Saving لاستخدام شبكة Wi-Fi وشبكات الهاتف المحمول لاكتشاف الموقع بدلاً من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي يستنزف الطاقة.

بهذه الإعدادات الخفية ضاعف عمر موبايلك الأندرويد

استخدم البطارية التكيفية لإيقاف تشغيل التطبيقات

تشغيل التطبيقات كلها أو معظمها في الخلفية يمكن أن يستنزف عمر البطارية، ولحسن الحظ إحدى الإعدادات في قوائم Android يسمح لجهازك بإيقاف تشغيل التطبيقات التي لا تستخدمها كثيرًا، من خلال تفعيل إعداد البطارية التكيفية والتي تجعل جهازك يتعرف على درجة استخدام التطبيقات المختلفة وتحسين بطاريتك بما يتماشى مع استخدامك. قد يختلف تمكين هذا الإعداد لأجهزة Android قليلاً، لكن قم بالتوجه إلى "الإعدادات" ثم اختر زر "البطارية" ثم تشغيل "البطارية التكيفية" Adaptive Battery.

بهذه الإعدادات الخفية ضاعف عمر موبايلك الأندرويد

لا تدع بطاريتك تنفد أو "تشحنها أكثر من اللازم".

من ضمن العادات السيئة و الشائعة أيضا بين المستخدمين هو ترك الهاتف يشحن أكثر من اللازم والتأكد من أنه 100% مشحون، أو العكس، يترك الجهاز حتى تنفذ كل طاقته وفي الحالتين أنت تقلل من عمر البطارية وبالتالي عمر الهاتف. بدلاً من ذلك، يجب أن تهدف إلى الحفاظ على مستوى الشحن لديك بين 20-80%.

محاولة الاحتفاظ بهاتفك بين 20-80%، قد تبدو وكأنها عملية تتطلب الكثير من الاهتمام إلا أنها تؤتي بثمارها لأنها تعزز من صحة وعمر البطارية، وبالتالي تحافظ على الأداء العام للجهاز وسرعة استجابته وستحصل على تجربة مستخدم مرضية.