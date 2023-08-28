رطوبة مرتفعة.. مفاجأة من الأرصاد عن طقس الأسبوع المقبل

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية بشكل ملحوظ.

ارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية ، إن الطقس يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة هذه الأيام ، موضحة أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها بحوالي درجة أو درجتين .

وتابعت الدكتورة منار غانم ، في تصريحات تليفزيونية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تسجل ٣٤ درجة مئوية مع ارتفاع نسب الرطوبة .

ونوهت " غانم " ، أن المناطق الساحلية هي الأكثر تأثرا بارتفاع نسب الرطوبة ، رغم انخفاض قيم درجات الحرارة .

وأوضحت " غانم " أن مدن جنوب البلاد هي الاعلى في قيم درجات الحرارة ، وتصل ل ٤٤ درجة مئوية إلا أنها أقل المدن تأثرا بنسب الرطوبة .

انخفاضات منتظرة في الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد بداية من الأسبوع المقبل انخفاضات في درجات الحرارة، ولكن هذا الأسبوع درجات الحرارة ستظل مرتفعة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،، أن البلاد في الساعات المسائية تشهد جو لطيف بسبب نشاط الرياح.

ولفتت إلى أن اليوم هناك فرص لـ سقوط الأمطار الخفيفة، على مناطق شمال الدلتا وشمال الوجه البحري، ولكن تلك الأمطار لن تكون مؤثر على النشاط اليومي.

وأضافت غانم : "هذا الأمر يرجع إلى تأثرنا بامتداد مرتفع جوي في معظم الأيام وهو ما يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، ما يساعد على ارتفاع درجات الحرارة".

وتابعت: "نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي تكون معه معظم الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، كما يزيد احساسنا بارتفاع قيم الحرارة بشكل كبير خلال هذه الأيام".

صور الأقمار الصناعية

أشارت آخر صور للأقمار الصناعية، التابعة لهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إلى هدوء نسبي في الرياح مع أجواء صافية حارة على شمال البلاد إضافة إلى ارتفاع في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس وإن ظل الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وسجلت درجة الحرارة في هذا التوقيت من اليوم الاثنين الموافق 28 أغسطس، على القاهرة الكبرى المقاسة في الظل 33 درجة مئوية بينما درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة مئوية، وفق هيئة الأرصاد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

-القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 35 : 37 درجة

-السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 : 34 درجة

-جنوب سيناء تتراوح ما بين 40 : 43 درجة

-شمال الصعيد تتراوح ما بين 39 : 41 درجة

-جنوب الصعيد تتراوح ما بين 45 : 46 درجة

الظواهر الجوية

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد أن الظواهر الجوية تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.