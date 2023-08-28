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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أزمة قلبية.. وفاة أب حزنا على موت طفليه في أقل من 24 ساعة

الاب الراحل بكفر
الاب الراحل بكفر الزيات عقب وفاة طفليه ،

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب وفاة الشاب "حماده يسري خليل " حزنا  وفاة طفليه رضيعين إثر مرورها بوعكة صحية في أقل من 24 ساعة، الأمر الذي أصاب الأب بصدمة نفسية نتج عنها هبوط حاد في الدورة الدموية تسببت في حدوث أزمة قلبية اطاحت بحياته في الحال .


تشييع جثمان الأب الشاب بمشاركة المئات 

كما شارك المئات من الأسر والعائلات في مراسم تشييع جثمان الاب الشاب الذي لم يتجاوز عمره سوي 29 سنة في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات المدينة ودفن بمقابر أسرته بجوار طفليه .


كما نعي زملاء الشاب الفقيد رحيله عبر صفحاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي تضامنت عبارات الترحم علي رحيله المفاجئ أهمها "مات أخونا وعشرة السنين وربنا يرحمه ويرحم ولاده يارب العالمين" .

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الجدير بالذكر أن مراسم تشييع الجنازة انطلقت عقب صلاة العصر في مشهد مأساوي بمشاركة أسرة الشاب وأقاربه وجيرانه والعديد من كبار الأسر والعائلات بالمدينة وأقاموا الدعوات والصدقات الجارية على أرواح الراحلين .

الأسر والعائلات الدورة الدموية بالضفة الغربية بمحافظة الغربية بجامعة طنطا هبوط حاد في الدورة الدموية تشييع الجنازة تشييع جثمان جامعة طنطا

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