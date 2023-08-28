بعد قرار نقلها.. تصرف صادم من صيدلانية بالغربية

تمكنت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية من إحباط محاولة طبيبة صيدلانية شيماء جمال أخصائية صيدلانية مدير عيادة صحة ثان للطلاب المدارس انهاء حياتها بالقاء جسدها من النافذة احتجاجا على قرار نقلها المفاجىء و استبعادها من منصبها .

صدر القرار بنقل الصيدلانية المذكورة من جهه الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية الأمر الذي دفعها إلي اغلاق مكتبها الإداري من الداخل وترديد عبارات تحمل لغه اليأس والميول إلي التخلص من حياتها لولا تدخل الجهات التنفيذية والأمنية واحتواء الموقف .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع الواقعة .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم التعامل مع الموقف وإحباط محاولتها .

وأفاد شهود عيان للواقعة أن قرار الصيدلانية وتصرفها المفاجىء جاء لاعتراضها علي صدور القرار الإداري التعسفي المفاجىء .



واستشهد شهود عيان داخل العيادة الطبية ان الصيدلانية دونت عبارات عديدة عبر صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي دلاله علي تعرضها لتعسف اداري قهري .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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