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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مناقشة "بنات بالتيمور" لـ محمد عبد الحافظ ناصف باتحاد كتاب الغربية.. الأحد

صدى البلد

تقيم النقابة الفرعية لاتحاد كتاب الغربية ندوة نقدية لمناقشة رواية "بنات بالتيمور" الصادرة عن دار الفاروق للكاتب المبدع محمد عبد الحافظ ناصف، يناقشها: الناقد الدكتور محمد زيدان، والناقد الدكتور أحمد حمص، والكاتب جابر سركيس، ويدير الندوة: الشاعر و الناقد محمد عبد الستار الدش، وذلك يوم الأحد 27 أغسطس 2023 الساعة السابعة مساء بمقر النقابة الفرعية لاتحاد كتاب الغربية بطنطا سبرباي مقابل فرع جامعة الأزهر.

وتعالج الرواية تحديات الإنسان المصرى المغترب فى أمريكا ويبحث لبناته عن الأمان وسط خضم من الصعوبات التى تواجه الإنسان الشرقي، وبنات بالتيمور هى العمل السردى الأخير لناصف بعد صدور مجموعة من المجموعات القصصية منها الفاوريكة ومن حكايات البنت المسافرة ومقاعد خالية وطائر الليل وفاتحة السندباد كما صدر له عدد من روايات الناشئة منها أحلام النهار والثائر الصغير وأبو الهول معبد الأسرار.

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وناصف مواليد مدينة المحلة الكبرى، وعضـو مجلس إدارة اتحاد الكُتّاب، وعضو نادى القصة، وعضو أتيليه القاهرة، وعضو دار الأدباء، وعضو نقابة المهن التمثيلية، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، وعضو اللجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير.

وأصدر ناصف عددًا من الإصدارات فى المسرح والقصة والرواية وأدب الطفل والترجمة والنقد، وقدم له التليفزيون المصري مسلسلين، وعُرضت أعماله المسرحية للكبار والصغار على المسرح القومي والهناجر ومسارح قصور الثقافة ومسرح الشمس والتربية والتعليم والشباب والرياضة، ومُعد برنامج حكايات المساء بالإذاعة المصرية، ورئيس مجلس إدارة مجلات قطر الندى، والثقافة الجديدة، والخيال، وأبيض وأسود، ومحكمًا بعدد من الجوائز المصرية والعربية مثل: اتحاد الكتاب والهيئة العربية للمسرح، والهيئة العامة بقصور الثقافة وجائزة الدولة المصرية.

فاز ناصف بعدد من الجوائز المصرية والعربية في القصة القصيرة والمسرح وأدب الطفل والدارما التليفزيونية والنقد الأدبي، منها: جائزة محمد تيمور للابداع المسرحى عن مسرحيات المخنثون وطلوع النهار أول الليل، ووداعا قرطبة، وجائزة التأليف المسرحى من المجلس الأعلى للثقافة، و جائزة رابطة العالم الاسلامى عن مسرحية سجين الهاء والواو، وجائزة محمود تيمور عن مجموعة الفاوريكة، جائزة قصور الثقافة في قصة الطفل، وتناولت 12 رسالة ماجستير ودكتوراه وبحوث ترقية أعماله فى المسرح وأدب الطفل.

اتحاد كتاب التليفزيون المصري الهيئة العربية للمسرح الدولة المصرية المهن التمثيلية العالم الإسلامي

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