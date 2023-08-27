حرب الأنجلو-زنجبار.. الصراع التاريخي الذي استمر لمدة 38 دقيقة فقط.. أعرف الحكاية

تاريخ أقصر حرب مسجلة في الساعة 9 صباحًا في 27 أغسطس 1896، وانتهت في أقل من ثلاثة أرباع ساعة، حيث بلغ عدد القتلى والجرحى 501 جندي. هذه قصة الحرب الأنجلو-زنجبارية الغير معروفة.

أقصر حرب في التاريخ

كل شيء بدأ في عام 1890 عندما وقعت بريطانيا وألمانيا معاهدة هيليجولاند وزنجبار، التي منحت ألمانيا السيطرة على تنجانيقا (تنزانيا الحديثة) وأفرجت زنجبار إلى النفوذ البريطاني. كانت إلغاء العبودية من بين خطط بريطانيا الكبرى لزنجبار، ولكن هذا أثار غضب التجار الأثرياء والطبقة الحاكمة. قاوم سلطان زنجبار السيد علي بن سعيد هذه الأوامر حتى وفاته في عام 1893.

تم استغلال هذه الفرصة من قبل بريطانيا لتنصيب السلطان حمد بن ثويني، الذي كان أكثر خضوعًا للحكم الإمبراطوري. وفي 25 أغسطس 1896، توفي حمد فجأة في قصره، وهناك شكوك بأنه تعرض للتسميم بأوامر من ابن عمه. وفي غضون ساعات قليلة، تولى ابن العم الأمير خالد بن برجش منصب السلطان وانتقل إلى القصر.

تلقى الأدميرال هاري روسون تحذيرًا للسلطان، يطالبه هو وقواته بمغادرة القصر وتسليم أسلحتهم بحلول الساعة 9 صباحًا، وإلا فسيتم إعلان الحرب في اليوم التالي. واعتبر خالد هذا التهديد فارغًا ورفض الامتثال.

في الساعة التاسعة صباحًا في 27 أغسطس 1896، أمر روسون بفتح النار على القصر، وسرعان ما اشتعلت النيران فيه. في غضون 38 دقيقة فقط، انتهت الحرب حيث دمر البريطانيون المدافع الدفاعية وقتلوا أو جرحوا 500 من رجال السلطان، وأصيب جندي بريطاني في المعركة. في نفس اليوم، أعلن البريطانيون حاكمًا جديدًا، حمود بن محمد، على العرش.

أما خالد بن برجش، فنجح في الهروب من القصر وطلب اللجوء في القنصلية الألمانية. تم مساعدته من قبل الألمان في مغادرة البلاد، ولم يتمإلقاء القبض عليه إلا في عام 1916 من قبل البريطانيين خلال الحرب العالمية الأولى، بعد أن تخلى عن ادعاءاته للسلطنة. تم السماح لخالد بالعيش في مومباسا، وتوفي هناك في عام 1927. في عام 1897، تم إلغاء العبودية في زنجبار.