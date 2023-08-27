عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حرب الأنجلو-زنجبار.. الصراع التاريخي الذي استمر لمدة 38 دقيقة فقط.. أعرف الحكاية

صدى البلد

تاريخ أقصر حرب مسجلة في الساعة 9 صباحًا في 27 أغسطس 1896، وانتهت في أقل من ثلاثة أرباع ساعة، حيث بلغ عدد القتلى والجرحى 501 جندي. هذه قصة الحرب الأنجلو-زنجبارية الغير معروفة.

أقصر حرب في التاريخ

كل شيء بدأ في عام 1890 عندما وقعت بريطانيا وألمانيا معاهدة هيليجولاند وزنجبار، التي منحت ألمانيا السيطرة على تنجانيقا (تنزانيا الحديثة) وأفرجت زنجبار إلى النفوذ البريطاني. كانت إلغاء العبودية من بين خطط بريطانيا الكبرى لزنجبار، ولكن هذا أثار غضب التجار الأثرياء والطبقة الحاكمة. قاوم سلطان زنجبار السيد علي بن سعيد هذه الأوامر حتى وفاته في عام 1893.

تم استغلال هذه الفرصة من قبل بريطانيا لتنصيب السلطان حمد بن ثويني، الذي كان أكثر خضوعًا للحكم الإمبراطوري. وفي 25 أغسطس 1896، توفي حمد فجأة في قصره، وهناك شكوك بأنه تعرض للتسميم بأوامر من ابن عمه. وفي غضون ساعات قليلة، تولى ابن العم الأمير خالد بن برجش منصب السلطان وانتقل إلى القصر.

تلقى الأدميرال هاري روسون تحذيرًا للسلطان، يطالبه هو وقواته بمغادرة القصر وتسليم أسلحتهم بحلول الساعة 9 صباحًا، وإلا فسيتم إعلان الحرب في اليوم التالي. واعتبر خالد هذا التهديد فارغًا ورفض الامتثال.

txt

افتتاح معرض كاريكاتير فى حب نجيب محفوظ بمتحفه..تفاصيل

txt

ليسوا وثنيين ولا كفار.. خبير آثار يحسم الجدل حول ديانة المصريين القدماء|خاص

في الساعة التاسعة صباحًا في 27 أغسطس 1896، أمر روسون بفتح النار على القصر، وسرعان ما اشتعلت النيران فيه. في غضون 38 دقيقة فقط، انتهت الحرب حيث دمر البريطانيون المدافع الدفاعية وقتلوا أو جرحوا 500 من رجال السلطان، وأصيب جندي بريطاني في المعركة. في نفس اليوم، أعلن البريطانيون حاكمًا جديدًا، حمود بن محمد، على العرش.

أما خالد بن برجش، فنجح في الهروب من القصر وطلب اللجوء في القنصلية الألمانية. تم مساعدته من قبل الألمان في مغادرة البلاد، ولم يتمإلقاء القبض عليه إلا في عام 1916 من قبل البريطانيين خلال الحرب العالمية الأولى، بعد أن تخلى عن ادعاءاته للسلطنة. تم السماح لخالد بالعيش في مومباسا، وتوفي هناك في عام 1927. في عام 1897، تم إلغاء العبودية في زنجبار.

حرب اقصر حرب البريطانيون الطبقة الحاكمة جندي بريطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

تكليف عماد مصطفي البناني برئاسة اللجنة المشكلة لإدارة نادي الزمالك

رسميا.. السفير التركي في مصر يقدم أوراق اعتماده

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

بدون مؤهل وبالبطاقة.. وظائف خالية بـ 3 محافظات |قدم الآن

لحظات مؤثرة .. نجل جورج الراسي يحيي ذكرى وفاته الأولى بالورود

ترشيحاتنا

تدمير المنازل.. ذعر في إسطنبول بسبب زلزال عنيف منتظر

برشلونة يحول تأخره لفوز على فياريال 4-3 بالدوري الإسباني

أهمية إنضمام مصر لـ البريكس..خبير يوضح

استعادة 50 % من قيمة الأرض.. السيسي يقدم هدايا ضخمة للمشروعات الصناعية المستهدفة

صلاح يساهم.. ليفربول يقلب الطاولة ويفوز على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

أقل سعر للزيرو.. اشترِ هذه السيارة الأوروبية موديل 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان اسبانى .. رانيا يوسف تثير الجدل بالاحمر الجرئ

مش غالي.. سعر بنطال شيرين عبد الوهاب يثير الجدل

مبلغ كبير.. سعر جاكيت شيرين عبد الوهاب في حفل السعودية

بسعر خرافي.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها في هذه الإطلالة

فيديو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

وحيدة أهلها.. نايا حنا ابنة الـ7 سنوات ماتت برصاصة وأبكت اللبنانيين «فيديوجراف»

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ