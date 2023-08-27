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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

افتتاح معرض كاريكاتير فى حب نجيب محفوظ بمتحفه..تفاصيل

صدى البلد

افتتح سفير نيبال سوشيل لامسال، معرض كاريكاتير فى حب نجيب محفوظ بمتحف نجيب محفوظ فى الغورية بحضور وليد قانوش، رئيس صندوق التنمية الثقافية وقطاع للفنون التشكيلية.

وتفقد السفير النيبالى المعرض مستعرضًا لوحات الكاريكاتير التى جسدت الأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ وعددًا من أعماله.

وشمل المعرض الذى أقيم فى ساحة متحف نجيب محفوظ عددًا من رسومات الكاريكاتير لفنانين من مصر وخارجها حيث تضمن لوحات كاريكاتيرية لفنانين من أوكرانيا ونيبال وإسبانيا فضلاً عن مشاركات الفنانين المصريين خالد المرصفى وأحمد قاعود وغادة مصطفى وهدير يحيى وأمنه سعد وإسلام زكى وتامر يوسف وأدهم لطفى وأحمد سمير فريد وغيرهم.

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يضم المعرض أكثر من 45 بورتريه كاريكاتيرى للأديب العالمى نجيب محفوظ، من 17 دولة منها: مصر، الإمارات، السعودية، لبنان، المغرب، نيبال، روسيا، الصين، ماليزيا، أوكرانيا، أستراليا، بيرو، أسبانيا، أندونيسيا، مقدونيا، المكسيك، أورجواى .

يتناول المعرض شخصية الروائى والأديب العالمى نجيب محفوظ والذى يُعد أول أديب عربى حائز على جائزة نوبل فى الأدب عام 1988، والذى كان مصدرًا لإلهام العديد من الفنانين فى مختلف دول العالم.

نجيب محفوظ هو روائى وأشهر كاتب مصرى على الإطلاق وهو أول مصرى يحوز جائزة نوبل فى الآداب، كتب منذ بدايات ثلاثينيات القرن الماضى واستمر حتى 2004.

تدور أحداث جميع رواياته فى مصر، وتظهر فيها سمة متكررة هى الحارة التى تعادل العالم. من أشهر أعماله: الثلاثية، وأولاد حارتنا، والتى مُنعت من النشر فى مصر منذ صدورها وحتى وقتٍ قريب. بينما يُصنف أدب محفوظ باعتباره أدباً واقعياً، فإن مواضيعاً وجودية تظهر فيه، ويُعد محفوظ أكثر أديب عربى نُقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون.

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

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