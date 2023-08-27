عروض لفرق الفنون الشعبية وكورال الأطفال بـ ليالي مطروح الصيفية

شهد النادي الاجتماعي بمطروح، السبت، ليلة جديدة من ليالي "ثقافتنا في إجازتنا" بعروض لفرقتي الفنون الشعبية وكورال الأطفال، حيث قدمت فرقة الطفل للفنون الشعبية عرضها بقيادة محمد تمام مدرب الفرقة، بمجموعة من التابلوهات الاستعراضية، منها "سوسة كف عروسة، أنا أنا، الشلال، التنورة، النوبة، الحجالة، الفرح البدوي".

وقدمت فرقة كورال الأطفال عددا من الأغاني الوطنية وأغاني الزمن الجميل بأداء رائع للأطفال بقيادة الفنان إيهاب أبو خطوة ومنها "الحلوة دي، يونس، سنة الحياة، يا أحلى اسم في الوجود، أما برواة، امسك في حلمك، تحيا مصر، مع إنه خشب، في يوم وليلة، يانا يانا، زي العسل، ياتري ياحبيبي، سواح".

تقام الفعاليات بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، والتي شهدت أيضا ورش خيوط مكرمية للفنانة نهلة عبدالفتاح باستخدام طرق مختلفة وأشكال مختلفة وابتكار أشكال جميلة.

وأكدت نهلة عبد الفتاح، أهمية اختيار الألوان المستخدمة؛ لاكتمال جمال المكرمية، بجانب استمرار فعاليات معرض الكتاب المقام ضمن فعاليات المبادرة الصيفية.