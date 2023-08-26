أمن الغربية يدفع بأوناش لرفع أثار حادث انقلاب سيارة لوري بكفر الزيات

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل بأوناش لانتشال سيارة نقل محملة بمادة الكبريت الزراعي عقب انقلابها في ترعة برغوت دون وقوع إصابات أو ضحايا .

وكانت غرفة طوارئ محافظة الغربية ومجلس مدينة كفر الزيات تلقت اخطارا يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بـ30 طنًّا من مادة الكبريت الزراعي في إحدى الترع الواقعة بزمام قرية كفور بلشاي.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث سير المشار إليه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.