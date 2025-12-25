قومي المرأة يبحث مع البرنامج الإنمائي دعم المشروعات الخضراء والحفاظ على الطاقة

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة السيدة شيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسيدة دينا رفعت محللة برنامج الإدماج الاجتماعي والتنمية المحلية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة فى إطار دعم وتمكين المرأة، وجاء ذلك بحضور الأستاذة شيرويت ابراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي.

وأشادت المستشارة أمل عمار بالشراكة المثمرة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات الملموسة على مدار السنوات الماضية في دعم وتمكين المرأة المصرية، مؤكدة حرص المجلس على استكمال وتعزيز التعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، لا سيما في ملف المرأة، الذي يحظى بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتمكين المرأة، واستعرضت جهود مصر فى هذا الملف الهام.

بينما أعربت شيتوسي نوجوتشي عن تقديرها للتعاون القائم مع المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن هناك العديد من الجهود المشتركة التي تستهدف دعم وتمكين السيدات، إلى جانب دعم الشباب، لا سيما في مجالات المشروعات الخضراء والحفاظ على الطاقة، بما يسهم في تعزيز مفاهيم الاستدامة وحماية البيئة،وأكدت أن استمرار هذا التعاون يسهم في تعظيم الأثر الإيجابي للبرامج والمبادرات، ويدعم جهود الدولة في تمكين المرأة والشباب وبناء مجتمعات أكثر استدامة.