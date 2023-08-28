تفاصيل عرض اتحاد جدة الأخير للتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، تفاصيل العرض المالي الجديد لـ اتحاد جدة السعودي، من أجل التعاقد مع محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة “CBS” الأمريكية، فإن الاتحاد يستعد لتقديم عرض لـ ليفربول، من أجل التخلي عن صلاح مقابل 150 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن العرض سيكون عبارة عن 100 مليون يورو كمبلغ ثابت، إضافة لـ 50 مليون يورو كإضافات مضمون تحقيقها مستقبلًا وفقًا للنتائج الرياضية للاعب والفريق.

وأشارت الشبكة أن صلاح حال انتقاله لـ الاتحاد، سيحصل على راتب مشابه لراتب نيمار وكريستيانو رونالدو، أي ما يقارب الـ 200 مليون يورو.

وكان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، قد أكد أن موقف النادي لم يتغير، وهو أن صلاح ليس للبيع.