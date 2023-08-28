دراسة تكشف أفضل علاج فعال لصحة القلب ويقلل الاعتماد على الأدوية

الضحك من أهم الاشياء في حياة أي إنسان , فهو علاج قوي، يقوي جهاز المناعة، ويعزز المزاج، ويقلل من الألم، ويحميك من الآثار الضارة للتوتر , ويخفف الالام الحياة ومشاكلها ومصاعبها , الاطباء أكدوا أن الضحك هو أسرع وسيلة لإعادة التوازن إلى عقلك وجسمك.



كشفت دراسة برازيلية حديثة أن الضحك هو أفضل علاج لصحة القلب، حيث إنه يؤدي إلى زيادة تدفق الأكسجين حول الجسم وتمدد الأنسجة داخل القلب..

تقليل الالتهابات

وقال مؤلف الدراسة البروفيسور ماركو سافي الطبيب بمستشفى كلينيكاس دي بورتو أليغري في البرازيل وفقا لما نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية ان الدراسة وجدت أن العلاج بالضحك يزيد من القدرة الوظيفية لنظام القلب والأوعية الدموية.. انه عندما يصل المريض المصاب بالشريان التاجي إلى المستشفى، يكون لديه الكثير من المؤشرات الحيوية الالتهابية , ويشكل الالتهاب جزءاً كبيراً من عملية تصلب الشرايين. وقد وجدت هذه الدراسة أن العلاج بالضحك هو تدخل جيد يمكن أن يساعد في تقليل هذا الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.



تجربة عملية

شملت الدراسة 26 شخصاً بالغاً يبلغ متوسط أعمارهم 64 عاماً، وتم تشخيصهم جميعاً بأنهم مصابون بمرض الشريان التاجي، الناجم عن تراكم ترسبات الدهون والكوليسترول وغيرها من المواد في جدران الشرايين التي تزود القلب بالدم.

وعلى مدار ثلاثة أشهر، طُلب من نصف المشاركين مشاهدة برنامجين كوميديين مختلفين لمدة ساعة كل أسبوع , أما النصف الآخر فقد شاهد فيلمين وثائقيين جديين مختلفين، حول موضوعات مثل السياسة أو غابات الأمازون المطيرة.

وقامت الدراسة علي قياس اختبارات كمية الأكسجين التي يمكن للقلب ضخها حول الجسم لدى جميع المشاركين في بداية الدراسة ونهايتها، ووجدوا أن نتائج هذه الاختبارات تحسنت بنسبة 10 % لدى المجموعة التي شاهدت البرامج الكوميدية بحلول نهاية الدراسة , وتحسن أداء هذه المجموعة أيضاً في اختبار ثانٍ لقياس مدى قدرة الشرايين على التوسع.



واوصت الدراسة في النهاية بضرورة قيام الناس بأشياء تجعلهم يضحكون مرتين على الأقل في الأسبوع، مشيرين إلى أن العلاج بالضحك يمكن أن يساعد في المستقبل في تقليل الاعتماد على الأدوية.