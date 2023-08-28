بعد أشهر تحقيق.. اكتشاف سبب وفاة بطلة أمريكا للسباحة في جزر العذراء 

أعلنت قوات الشرطة الأمريكية، سبب وفاة بطلة السباحة السابقة، جيمي كايل، 42 عاما، في جزر العذراء بعد أشهر من التحقيق.

وقالت إدارة شرطة جزء العذراء الأمريكية إن جيمي كايل توفيت بسبب تسمم الفنتانيل -مسكن الآلام قوي يحذر استخدامه بجرعات زائدة أو غير آمنة- علما بأنه قد انتقلت بعض محتويات معدتها إلى رئتيها.

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وأضافت شرطة جزء العذراء الأمريكية أن سبب وفاة البطلة السابقة ظل غاضما بعد العثور عليها ملقاة على أرضية المنزل، الذي كانت تتقاسمه مع صديقها، فبراير الماضي.

ووفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" وشبكة “سكاي نيوز” فقد استشهد رجال الشرطة بتقرير تشريح الجثة الصادر يوم 22 أغسطس عن الفاحص الطبي في جزر العذراء.

وقد حصلت جيمي كايل في كأس العالم للسباحة 1998-1999 في البرازيل على الميدالية الفضية في سباق 800 متر حرة، ضمن الفريق الوطني الأميركي، كما فازت أيضا ببطولة مدرسة كاليفورنيا الثانوية في سباق 200 متر فردي متنوع و500 متر حرة.