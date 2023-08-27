عندما يواجه الأشرار مشاكل .. وزيرة أمريكية في مهمة للصين وتحمل رسالة من بايدن

وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو هي أحدث عضو في حكومة الرئيس جو بايدن يزور الصين حيث تحاول إدارته إصلاح العلاقات المتدهورة بين أكبر اقتصادين في العالم.

تخطط ريموندو، وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، لعقد اجتماعات مع المسؤولين الصينيين وقادة الأعمال الأمريكيين في بكين وشانغهاي في محاولة لتعزيز المنافسة الصحية، والمنافسة على تكافؤ الفرص، واللعب وفقًا للقواعد".

قالت للصحافيين قبل أن تغادر واشنطن في رحلة تنتهي يوم الأربعاء: "التحديات كبيرة". أنا واقعية جدًا ولدي رؤية واضحة بشأن التحديات.

قالت الوزيرة من بين الأمور التي ستتم مناقشتها الترويج للسفر والسياحة الصينية إلى الولايات المتحدة، حيث أشار ريموندو إلى التخفيف الأخير للقيود المفروضة على المجموعات الصينية الكبيرة التي تزور الولايات المتحدة.

تهدف زيارة ريموندو، مثل رحلة يوليو التي قامت بها وزيرة الخزانة جانيت يلين، إلى إظهار استعداد الإدارة للدخول في شراكة مع الصين بشأن التنمية الاقتصادية في وقت يتصاعد فيه التوترات بشأن السياسة الخارجية والأمن القومي وفي الوقت الذي تعزز فيه واشنطن تحالفاتها مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والاتحاد الأوروبي.

توقف وزير الخارجية أنتوني بلينكن لمدة يومين في بكين في شهر يونيو، وهو الاجتماع الأعلى مستوى في الصين في السنوات الخمس الماضية. التقى بلينكن بالرئيس شي جين بينغ واتفق الاثنان على استقرار العلاقات الأمريكية الصينية، لكن لم يكن من الممكن الاتفاق على اتصالات أفضل بين جيشيهما.

هناك انقسامات حول الاقتصاد أيضًا، خاصة بعد فرض ضوابط الاستثمار الأجنبي الأمريكية التي أثرت على العديد من الشركات الصينية. فقد اتهمت الصين الولايات المتحدة "باستخدام غطاء الحد من المخاطر لتنفيذ عملية فك الارتباط"، وزادت من تجارتها في آسيا.

تهدف التحركات الأمريكية إلى إضعاف قدرة الصين على استخدام الاستثمارات الأمريكية في شركات التكنولوجيا التابعة لها لتحديث جيشها، مع الحفاظ على مستويات أوسع من التجارة التي تعتبر حيوية لكلا البلدين. لكن وزارة التجارة الصينية قالت إن لديها "قلقا جديا" بشأن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن.

نريد أن يزدهر الاقتصاد الصيني، وقالت أيضا: "لا نريد احتواء الصين أو كبح جماحها". "نحن بحاجة لحماية أمننا القومي، وسوف نستخدم ضوابط التصدير لدينا إلى أقصى حد ممكن للقيام بذلك."

وقالت إن محاولات تعزيز الاقتصاد الأمريكي من خلال تشجيع التصنيع، وهو محور حملة إعادة انتخاب بايدن عام 2024، “لا تعني، على الإطلاق، أننا نريد الانفصال عن الاقتصاد الصيني. وأخطط لتوضيح ذلك تمامًا في اجتماعاتي.

قالت وزارة التجارة الصينية إن زيارة ريموندو جاءت بناء على دعوة من الوزير وانغ وينتاو. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، عندما سئل عن رحلات ريموندو، إن "الصين والولايات المتحدة على اتصال بشأن المشاركة والتبادل الثنائي".

قال بايدن في حفل جمع التبرعات الأخير في ولاية يوتا لحملة إعادة انتخابه إن الصين كانت "قنبلة موقوتة".

"لقد واجهوا بعض المشاكل، أضاف الرئيس، في إشارة إلى الانخفاض الأخير في معدلات النمو في الصين، "هذا ليس بالأمر الجيد لأنه عندما يواجه الأشرار مشاكل، فإنهم يفعلون أشياء سيئة".

وقالت ريموندو إنها تحدثت مع بايدن قبل مغادرتها إلى الصين، وأنه طلب منها نقل رسالة مفادها أن هناك فائدة من التواصل للحد من التوترات. وقال ريموندو: "هذا لا يعني التنازل"، مضيفاً: "لن أتراجع، لكنني أنوي أن أكون عملياً".

قالت رايموندو: "نعلم جميعا أن الصين لم تنفذ الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها". ومن الواضح أنها ملتزمة باستمرار باستخدام ممارسات تجارية واستثمارية غير سوقية، وهذا يجبرنا على الدفاع عن أعمالنا وعمالنا".