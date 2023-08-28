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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أمريكا.. إيران تستدعي القائم بأعمال سفارة سويسرا

الخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، استدعاء القائم بأعمال سفارة سويسرا للاحتجاج على احتجاز واشنطن ناقلة نفط إيرانية.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "استدعينا القائم بأعمال سويسرا في إيران باعتبارها راعية المصالح الأمريكية وأرسلنا مذكرتي احتجاج رسميتين".

وأضاف: "وكذلك فعلت بعثتنا في الأمم المتحدة فيما يخص توقيف و افراغ شحنة نفط إيران من قبل أمريكا".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بناء على معلومات من شركات التتبع، أن تفريغ ناقلة يشتبه في أنها تحمل النفط الخام الإيراني المصادر، بدأ بالقرب من تكساس، رغم تهديدات النظام الإيراني ضد السفن في الخليج.

وأضافت الوكالة أن هذا الإجراء سيؤدي على الأرجح إلى التفريغ الكامل لشحنة النفط لناقلة "سويس راجان".

وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، قبل أشهر قليلة، أن السلطات الأميركية احتجزت ناقلة النفط "سويس راجان" المتجهة إلى الصين من إيران. ووفقًا لهذا التقرير، قامت هذه الناقلة بتحميل شحنة من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات.

وفي وقت سابق، هدد نائب قائد الحرس الثوري، علي فدوي، ردا على احتمال إخلاء ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة، بأنه "إذا كان الأعداء أغبياء وأخلوها، فسنرد".

لكن في الأيام الأخيرة، زادت أميركا من وجودها العسكري في منطقة الخليج لمنع تصرفات إيران بالاستيلاء على ناقلات النفط والسفن التجارية.

وقد بدأ الجدل حول ناقلة "سويس راجان" في فبراير 2020، عندما أعلنت مجموعة "التحالف ضد إيران النووية" أن الناقلة كانت مشتبها بها في نقل النفط الخام الإيراني من محطة تصدير النفط في جزيرة خارك.

 

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