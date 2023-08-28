بعد مرور 150 عاما على اكتشاف أولى الأدوات الحجرية في موقع أثري، كشف علماء الآثار في فرنسا عن تفاصيل جديدة عن الموقع الواقع في منطقة مستنقعات سان جون بشمال شرق البلاد.

رصد علماء الآثار في الموقع الذي يعطى صورة على قدر استثنائي من التكامل عن التنظيم الاجتماعي في تلك الحقبة من التاريخ 15 منجم صوّان كبيرا موزّعة على مساحة 450 هكتارا، و135 مدفنا جماعيّا تحت الأرض.

ومنذ اكتشاف أولى أدوات الصوّان قبل قرن ونصف، عثر الباحثون على 5 شواهد مقابر صخرية ضخمة و10 كتل حجريّة لصقل الفؤوس وحقول مزروعة عن طريق حرق الأراضي.

وقالت ريمي مارتينو الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي CNRS الذي كان من حدد موقع القرية مع فريقه "إنها آخر قطعة من الأحجية كانت تنقصنا"، وفق ما نقلته “فرانس برس” اليوم الاثنين.

قرية لا مثيل لها في أوروبا

وعن أهمية هذا الاكتشاف، أضاف عالم الآثار أن هذا الاكتشاف يشكل محطة هامة لفهم التنظيم الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي في العصر الحجري، لافتا إلى "عدم وجود مثيل لهذه المجموعة المتكاملة في أوروبا.

وأشار إلى أنه جرى اكتشاف هذه القرية الأثرية التي تعود إلى العصر الحجري الحديث (بين 3500 و3000 قبل الميلاد) في وسط الصيف حين رصدت حفرة لإقامة سور يعود إلى تلك الحقبة من التاريخ على مسافة 10 كيلومترات إلى جنوبه.

وبين عالم الآثار أن الموقع منظما وفق هيكلية كاملة، نجد فيه أسس مجتمعنا، مفيدا: “جرت هذه الاكتشافات المتتالية في سياق برنامج أبحاث أطلقه المركز الوطني للبحث العلمي قبل 20 عاما”.

فرنسا..150 عاما من التنقيب وراء كشف أثري يعود للعصر الحجري

وشارك 50 شخصا بالإجمال في الحملة الأخيرة، بينهم باحثون في مختلف القطاعات من فرنسا والخارج، يساعدهم 20 "منقّبا" معظمهم طلاب في علم الآثار.

وبحسب التقديرات التي أنجزت مؤخرا في المنطقة المستخدمة اليوم للزراعة، كان سور القرية يلتفّ حول تلّة محيطا بمساحة تقدر في الوقت الحاضر بـ “هكتار”.

وفي القرية الأثرية، تم كشف مبنى أوّل على شكل قبّة داخل السور وحفرة كبيرة للنفايات قطرها 20 مترا إضافة إلى آبار في الخارج حيث كان سكان القرية مزارعين ومربي مواشٍ استقروا على مقربة من منبع ماء فوق طبقة من المياه الجوفية.