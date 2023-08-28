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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع اقتراب عودة ترامب للبيت الأبيض.. فرنسا توجه تحذيرا خطيرا لـ أوروبا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن مسؤولون فرنسيون حذروا الحلفاء الأوروبيين من أن العودة المحتملة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى السلطة تتطلب زيادة في إنتاج الأسلحة لمساعدة كييف.

وحسب “وول ستريت جورنال”، حذر المسؤولون الفرنسيون الحلفاء الأوروبيين من أن احتمال عودة ترامب يتطلب من القارة العجوز توسيع إنتاجها من الأسلحة بشكل كبير، من المدفعية إلى أنظمة الدفاع الجوي، حتى تتمكن من إمداد أوكرانيا بمفردها.

يذكر أن فرنسا، إلى جانب دول أوروبا الشرقية، تؤيد قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه إذا فاز في الانتخابات عام 2024، فسيكون قادرا على منع حرب عالمية ثالثة، كما ربط المساعدات الأمريكية بمليارات الدولارات لـ أوكرانيا بالأرباح الكبيرة لعائلة جو بايدن في هذا البلد.

اليوم.. نظر محاكمة ترامب في قضية التدخل بالانتخابات

أول تعليق من حملة بايدن الانتخابية علي محاكمة ترامب

كما طالب ترامب، الكونجرس برفض تخصيص مبالغ جديدة لدعم أوكرانيا.

دونالد ترامب ترامب كييف أوكرانيا فرنسا

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