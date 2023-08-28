مع اقتراب عودة ترامب للبيت الأبيض.. فرنسا توجه تحذيرا خطيرا لـ أوروبا

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن مسؤولون فرنسيون حذروا الحلفاء الأوروبيين من أن العودة المحتملة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى السلطة تتطلب زيادة في إنتاج الأسلحة لمساعدة كييف.

وحسب “وول ستريت جورنال”، حذر المسؤولون الفرنسيون الحلفاء الأوروبيين من أن احتمال عودة ترامب يتطلب من القارة العجوز توسيع إنتاجها من الأسلحة بشكل كبير، من المدفعية إلى أنظمة الدفاع الجوي، حتى تتمكن من إمداد أوكرانيا بمفردها.

يذكر أن فرنسا، إلى جانب دول أوروبا الشرقية، تؤيد قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه إذا فاز في الانتخابات عام 2024، فسيكون قادرا على منع حرب عالمية ثالثة، كما ربط المساعدات الأمريكية بمليارات الدولارات لـ أوكرانيا بالأرباح الكبيرة لعائلة جو بايدن في هذا البلد.

كما طالب ترامب، الكونجرس برفض تخصيص مبالغ جديدة لدعم أوكرانيا.