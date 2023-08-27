أول تعليق من حملة بايدن الانتخابية علي محاكمة ترامب

قال سيدريك ريتشموند، الرئيس المشارك لحملة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الانتخابية، اليوم الأحد، إن الحملة لن تركز على المشاكل القانونية لدونالد ترامب، حيث يواصل الرئيس الامتناع عن الحديث مباشرة عن لوائح الاتهام الجنائية الأربعة لسلفه.

وفي مقابلة كع شبكة “إن بي سي” الأمريكية، قال ريتشموند: “قال بايدن منذ البداية إنه يريد وزارة عدل مستقلة وعلينا أن نفعل ذلك بالضبط.. لذلك لن نعلق ولن نركز على مشاكل دونالد ترامب القانونية”.

ووجه بايدن انتقادات لترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، بشأن عدد من القضايا في الأشهر الأخيرة بالإضافة إلى أجندته، لكن بايدن ظل صامتا بشأن مناقشة لوائح الاتهام الأربع المنفصلة ضد الرئيس السابق.

وفي وقت سابق، أبدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اعتراضه بشأن إجراءات التقاط الصور له في سجون ولاية جورجيا.

وأضاف ترامب في حوار مع شبكة "فوكس نيوز": "لقد أصروا على التقاط صورة، فوافقت، إنه شعور غير سار، خاصة عندما لا ترتكب أي خطأ".

وأوضح ترامب أن "العملية القضائية برمتها تمر عبر واشنطن ووزارة العدل و"المحتال جو بايدن"، حسبما وصفه.