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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المدعي العام الأوكراني السابق: طُردت بسبب فضيحة نجل بايدن

بايدن
بايدن

قال المدعي العام الأوكراني السابق، المتهم ف فضيحة هانتر بايدن-بوريزما (شركة نجل الرئيس الأمريكي): إنه طُرد؛ نتيجة حملة ضغط، قامت بها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وتحديدا، بناءً على “إصرار نائب الرئيس آنذاك.. جو بايدن”.

وقال فيكتور شوكين، لشبكة “فوكس نيوز”، طُردت؛ 'لأنني كنت أحقق بشأ، شركة بوريسما'.

ألقى شوكين، من خلال مترجم، تصريحاته المفاجئة خلال مقابلة في برنامج “One Nation”.

وذهب شوكين إلى أبعد من ذلك، مضيفًا أنه يعتقد أن جو بايدن وهانتر بايدن تلقيا رشاوى.

وقال: إنه مجرد اعتقاد، لأن شوكين طُرد قبل أن يتمكن من إجراء مزيد من التحقيق لإثبات ذلك.

وقال شوكين لشبكة فوكس نيوز: 'لو واصلت الإشراف على تحقيق شركة بوريسما، لكنا قد وجدنا الحقائق حول الأنشطة الفاسدة التي كانوا متورطين فيها'. 'وشمل ذلك كلا من هانتر بايدن وديفون آرتشر وآخرين.

وأضاف شوكين: 'لا أريد التعامل مع حقائق غير مثبتة، لكن قناعتي الشخصية الراسخة هي أنه نعم، كان هذا هو الحال. لقد كانوا يتلقون رشوة'. وأضاف: 'وحقيقة أن جو بايدن تبرع بمليار دولار من الأموال الأمريكية مقابل إقالتي، أليست هذه وحدها حالة فساد؟'.

كان هانتر بايدن عضوًا في مجلس إدارة شركة الغاز Burisma، وأكد شوكين أنه تم تعيينه لتوفير الحماية من الإجراءات الجنائية ضد الشركة ورئيسها التنفيذي، ميكولا زلوتشيفسكي.

وقال شوكين إنه أُجبر على الاستقالة في مارس 2016، بعد أن أقاله الرئيس الأوكراني آنذاك بيترو بوروشينكو، تحت ضغط من مكتب بايدن، ظاهريًا للسماح بالفساد في الحكومة ومكتبه مع الإفلات من العقاب.

قدم جو بايدن هذا الطلب في رحلة إلى أوكرانيا في ديسمبر 2015، مهددًا بحجب مليار دولار من المساعدات ما لم يتم إقالة شوكين.

قال بايدن خلال إحدى الفعاليات في يناير/كانون الثاني 2018: 'قلت: إنكم لن تحصلوا على المليار. سأغادر هنا'. 'نظرت إليهم وقلت: 'سأغادر خلال ست ساعات. إذا لم يتم طرد المدعي العام، فلن تحصل على المال'. حسنًا... لقد تم فصله. وقد عينوا مكانه شخصًا قويًا في العمل'. وقت.'

قبل شهر واحد من إقالته، قدم مكتب شوكين التماسًا للاستيلاء على منازل زلوتشيفسكي الأربعة وسيارة فاخرة، حسبما ذكرت صحيفة كييف بوست آنذاك.

وقال شوكين لشبكة فوكس إنه 'لم يكن هناك أي شيء مختلف بشكل خاص بشأن' قضية بوريسما، مضيفًا أن الأمر سيستغرق 'نصف يوم' لشرح جميع الأنشطة غير القانونية التي يتم إجراؤها. في الواقع، بدأت القضية الجنائية ضد بوريسما قبل تورط شوكين.

السبب الوحيد لتورط شوكين كان بسبب عائلة بايدن.

وقال شوكين لقناة فوكس: 'كانت هذه القضية مدرجة في قائمة القضايا التي تستحق اهتماما خاصا لأن هانتر بايدن كان متورطا في شركة بوريسما وبالطبع كان والده، نائب الرئيس، بايدن في ذلك الوقت يشرف على شؤون أوكرانيا بالبيت الأبيض. ولهذا السبب'. .

انضم هانتر بايدن إلى مجلس إدارة شركة بوريزما في عام 2014 وغادر في عام 2019.

وقال شوكين لشبكة فوكس: 'بدأ زلوتشيفسكي... في جلب الأشخاص الذين يمكنهم توفير الحماية له. وكان هانتر بايدن من بينهم وتوسعت شبكة الفساد نتيجة لذلك'. لذا، نعم، للإجابة على سؤالك، لم يكن هناك شك في ذهني في أن شركة بوريسما كانت متورطة في أنشطة غير قانونية.

الرئيس الأسبق باراك أوباما الرئيس الأمريكي هانتر بايدن

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