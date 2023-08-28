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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. نظر محاكمة ترامب في قضية التدخل بالانتخابات

صدى البلد

تنظر، المحكمة الجزائية الأمريكية، اليوم جلسة الاستماع في محاكمة ترامب وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التدخل في الانتخابات.

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وحدد قاضية الصلح الأمريكية، موكسيلا أوبديا، جلسة الاستماع التالية في قضية التدخل في الانتخابات في 28 أغسطس الساعة 10 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، سيتم عرض هذه الإجراءات أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان.

وقال المدعي العام الأمريكي، توماس ويندوم، إن الحكومة متاحة في جميع الأيام التي عرضها قاضي الصلح كأيام استماع محتملة، لكنه يفضل أن يكون أقرب يوم ممكن.

وقالت أوبديا: “سألاحظ أيضا، سيد ترامب، أنه إلى الحد الذي لا تستطيع فيه الحضور نتيجة لجدولك الزمني، فقد تشاورت مع القاضية تشوتكان وهي على استعداد للتنازل عن مثولك”.

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