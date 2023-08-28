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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

بصور جديدة ..محمد
بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

شارك نجم ليفربول محمد صلاح جمهورة  صورة جديدة عقب انباء رحيله عن ليفربول عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام .

وظهر صلاح مع زملائة  وهو يحتفل بفوز ليفربول امام نظيره نيوكاسل يونايتد.

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، تفاصيل العرض المالي الجديد لـ اتحاد جدة السعودي، من أجل التعاقد مع محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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تفاصيل عرض اتحاد جدة الأخير للتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول

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صلاح يساهم.. ليفربول يقلب الطاولة ويفوز على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

وبحسب شبكة “CBS” الأمريكية، فإن الاتحاد يستعد لتقديم عرض لـ ليفربول، من أجل التخلي عن صلاح مقابل 150 مليون يورو.

 

وأوضح التقرير أن العرض سيكون عبارة عن 100 مليون يورو كمبلغ ثابت، إضافة لـ 50 مليون يورو كإضافات مضمون تحقيقها مستقبلًا وفقًا للنتائج الرياضية للاعب والفريق.

 


وأشارت الشبكة أن صلاح حال انتقاله لـ الاتحاد، سيحصل على راتب مشابه لراتب نيمار وكريستيانو رونالدو، أي ما يقارب الـ 200 مليون يورو.

 

وكان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، قد أكد أن موقف النادي لم يتغير، وهو أن صلاح ليس للبيع.

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول 
بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول 
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بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

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