شوف مصلحتك.. المقاولون العرب يفجر مفاجأة حال انتقال صلاح إلى اتحاد جدة

علق المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام على الكرة، على الأنباء التي تتعلق باقتراب محمد صلاح نجم نادي ليفربول، من الانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إن نادي المقاولون يدعم كل ما يقرره محمد صلاح، مضيفًا:" نثق في عقليته، فتفكيره منطقي جدًا، ونعم عاوزين فلوس، ولكن الأمر يتوقف على عقلية صلاح.. وهدفنا ليس المادة.. بل استمرارية صلاح.. نجد مصلحة محمد صلاح. قبل الـ5 ملايين يورو. ونثق في قراره".

وواصل:" بنقول لصلاح شوف مصلحتك فين، وهو طموحاته لا تنتهي".

وكشف أن المقاولون العرب سيحصل على 4% من قيمة انتقال صلاح لاتحاد جدة؛ حال تمت الصفقة.