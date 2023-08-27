“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

عالم كرة القدم يعج بالصفقات البارزة والانتقالات التي تجري بين الأندية المختلفة، ومن بين هذه الصفقات البارزة تبرز صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح من نادي المقاولون العرب إلى أندية عالمية كبيرة مثل بازل السويسري، تشيلسي، روما، وليفربول.

فإن هذه الصفقات لم تكن مجرد انتقالات للاعب، بل كانت فرصًا استثمارية ذكية لنادي المقاولون العرب، حيث حقق النادي عوائد مالية هائلة من خلالها واستفاد منها بشكل ملموس.

وفي هذا الموضوع، سنتناول مختلف مراحل انتقال محمد صلاح وكيف استفاد نادي المقاولون العرب من كل منها.









الانتقال إلى بازل: البداية المشرقة



عندما تألق محمد صلاح مع نادي المقاولون العرب، لفتت أداؤه انتباه العديد من الأندية الأوروبية والكشافة. ومن بين هذه الأندية، نادي بازل السويسري الذي نجح في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لمدة 3 مواسم مقابل 2.35 مليون يورو. إضافة إلى ذلك، حصل المقاولون العرب على نسبة 20% من قيمة بيع اللاعب في حال انتقاله إلى أي نادٍ آخر، فضلاً عن الحصول على 5% من قيمة الصفقة من النادي الجديد.



هذا الانتقال كان بداية مشوقة لمسار صلاح في الكرة الأوروبية وبداية استفادة ناديه الأم من الصفقة.



الانتقال إلى تشيلسي: تحقيق القفزة المالية

انتقال محمد صلاح إلى نادي تشيلسي الإنجليزي جاء بعد أدائه المميز وتألقه المستمر. تجاوزت قيمة الصفقة 11 مليون يورو، وحقق المقاولون العرب من هذه الصفقة نسبة 4% كحق رعاية وفقًا للعقد المبرم مع نادي بازل. وهذا الانتقال لم يكن مجرد تألق رياضي بل تحقيقًا لقفزة مالية مهمة للنادي العربي.







الانتقال إلى روما: الانطلاق نحو إيطاليا

انتقل محمد صلاح إلى نادي روما الإيطالي عام 2016 بعد أن جذب الأنظار إليه بأدائه المميز مع نادي فورتينا. وحصل المقاولون العرب على نسبة 730 ألف يورو من هذه الصفقة وفقًا لعقد الرعاية المبرم مع اللاعب، مما أكسب النادي مزيدًا من الإيرادات.





الانتقال إلى ليفربول: تحقيق الأرقام القياسية



صفقة انتقال محمد صلاح إلى نادي ليفربول الإنجليزي كانت من أبرز الصفقات في تاريخ الكرة العالمية. بلغت قيمة الصفقة حوالي 40 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت بقيمة 5 ملايين يورو. وحصل المقاولون العرب على نسبة 800 ألف يورو من إعادة بيع اللاعب، مما أسهم في تحقيق مجموع مبلغ 3.5 مليون دولار من مبيعات صلاح - أي حوالي 105 ملايين جنيه. لإن هذه الصفقة تعدّ نموذجًا لكيفية تحقيق العوائد المالية من خلال استثمار في لاعب رياضي.





انتقال محتمل إلى اتحاد جدة: المستقبل المشوّق



مع تألق محمد صلاح واستمراره في تحقيق النجاحات مع ناديه الحالي، و يقترب المقاولون العرب من الحصول علي ما يقرب من 135 مليون جنيه حال انتقال صلاح إلي اتحاد جدة.





اخر مباراة



وتتوارد التطورات حول مصير النجم المصري محمد صلاح، ومستقبله مع فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي. بحسب ما نقلته القناة السعودية الرياضية عن مصادرها، من المقرر أن يخوض صلاح آخر مباراة له مع "الريدز" يوم الأحد أمام نيوكاسل في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز. وهذه المباراة تعد وداعًا مؤثرًا للنجم المصري من فريقه الحالي.





الكشف الطبي



بعد انتهاء المباراة، سيتوجه محمد صلاح إلى مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة لإجراء الكشف الطبي، استعدادًا لانضمامه إلى نادي الاتحاد السعودي. يأتي هذا الانتقال بمثابة خطوة كبيرة للنجم المصري وتحدًّا جديدًا في مسيرته الاحترافية.





كأس العالم للأندية



اعتبرت الأوساط الرياضية أن انتقال محمد صلاح إلى "العميد"، وهو لقب نادي الاتحاد، سيكون صفقة كبيرة ومنتظرة في عالم كرة القدم. تهدف هذه الصفقة إلى تعزيز صفوف النادي السعودي وتقوية تشكيلته بمهارات النجم المصري. يأتي ذلك بهدف جعل مشاركة صلاح في كأس العالم للأندية، التي ستقام في المملكة العربية السعودية في ديسمبر المقبل، ذات تأثير فعّال ومميز.





صلاح وافق على الانتقال إلى نادي الاتحاد



وأعرب "رودي جاليتي"، المعروف بتقاريره الموثوقة في عالم الكرة الإنجليزية، عن أن محمد صلاح وافق بالفعل على الانتقال إلى نادي الاتحاد، وقد قام بإبلاغ إدارة ليفربول برغبته الجادة في تجربة جديدة في المملكة العربية السعودية.





الرد النهائي



من جانبه، ينتظر نادي الاتحاد حتى يوم الإثنين المقبل للحصول على رد نهائي من نادي ليفربول بشأن انتقال صلاح. يأتي هذا بعد أن أعرب النجم المصري عن موافقته بصورة نهائية على الرحيل والانضمام إلى الاتحاد.

مع هذه الأحداث المتلاحقة، تظهر إشارات متضاربة حول مستقبل صلاح مع ليفربول. رغم الحديث المتزايد عن اقتراب انتقاله إلى الدوري السعودي، إلا أن إدارة ليفربول أكدت في وقت سابق من أغسطس أن محمد صلاح ليس للبيع.

من ناحية أخرى، صرّح رامي عباس، وكيل محمد صلاح، بأن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يشعر بالسعادة بالبقاء في أنفيلد، ملمحًا إلى أن قرار الانتقال لم يكن سهلًا بالنسبة له.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن اتحاد جدة قد قدم عرضًا بقيمة 100 مليون يورو للحصول على خدمات صلاح. في المقابل، من المتوقع أن يحصل ليفربول على مبلغ 200 مليون يورو كإجمالي رواتب صلاح على مدى ثلاث مواسم.

وعلى الرغم من هذه التطورات، يبقى محمد صلاح مرتبطًا بعقد مع ليفربول يمتد لعامين قادمين، وهو ما يضفي مزيدًا من الغموض على مستقبله.

صفقة انتقال محمد صلاح من نادي المقاولون العرب إلى الأندية العالمية ليست مجرد صفقات رياضية، بل هي استثمارات ذكية أثبتت جدواها. حقق النادي عوائد مالية ملموسة من خلال العقود الموقعة، وهذا يُظهر أهمية النظر بعمق في الجوانب المالية والاستراتيجية عند التعاقد مع لاعبين رياضيين.