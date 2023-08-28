الفنانة نسمة بهي: لحظة تعديل السلوك شبيهة بالموت لبناء شخصية جديدة

أكدت الفنانة نسمة بهي، أنها دخلت بعلاقة عاطفية و لكنها انتهت بالفراق و الانفصال، موضحة أنها لم تعش دور الضحية ولكنها قررت أن تواجه نفسها وتتحمل مسئولية ما حدث و تكون متسامحة مع حالها.

وأوضحت نسمة بهي، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة "صدى البلد" تقديم الإعلامية دينا رامز، أنها قررت بعد الانفصال متابعة نمط حياتها من بدايته حتى تعرف سبب اختيارها لذلك الشخص المؤذي.

لفتت نسمة بهي، إلى أنها مرت بعملية تشافي كاملة للتعافي من جميع الصدمات التي مرت بها، قائلة: "لحظة تعديل السلوك شبيهة بالموت"، فهي تقوم بهدم شخصية قديمة و بناء شخصية جديدة.

درست البرمجة اللغوية العصبية

ونوهت، إلى أنها قامت بدراسة البرمجة اللغوية العصبية، و التي تتخصص في تغيير سلوك الشخص من خلال تقنيات محددة.