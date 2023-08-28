هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد

يعد مرض الكبد الدهني من الأمراض الشائعة التي تسبب مضاعفات عديدة لذا على الأشخاص المهددين به اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة التى تمنع الإصابة بأمراض الكبد

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض قائمة الأشخاص الذين لديهم فرصة أكبر للإصابة بمرض الكبد الدهني

الأشخاص أصل اسباني أو آسيوي.

من أكملت سن اليأس (توقفت الدورة الشهرية).

من يعاني السمنة مع ارتفاع مستوى الدهون في البطن يكن معرض لأمراض الكبد.

تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو ارتفاع نسبة الكوليسترول والكبد .

تعاني من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (مجرى الهواء مسدود يؤدي إلى توقف التنفس وبدءه أثناء النوم).