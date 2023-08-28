3.5 مليار دولار.. شركة بي بي تحضر لمفاجأة ستقلب موازين النفط في مصر

تعزز الدولة المناخ الاستثماري في البحث عن البترول والغاز حيث ارتفع عدد شركات البترول العالمية العاملة في مصر، في مجال الاستثمار في البحث عن البترول والغاز إلى حوالي 50 شركة، كما نجح قطاع البترول في جذب استثمارات لشركات بترول عالمية.

بريتيش بيتروليوم BP

استثمارات 3.5 مليار دولار

ومن جانبه، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأهمية التي توليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص فى مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة، ومن ثم تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية العالمية.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، "برنارد لوني"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم BP"، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي الرئيس الإقليمي للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتسعى شركة النفط البريطانية بي بي (BP) إلى تعزيز قدراتها على إنتاج النفط والغاز في مصر، مع ضمان تقليل التأثير البيئي لجميع مشروعاتها.

وشركة BP كانت تعرف في السابق باسم بريتيش بتروليوم وهي شركة بريطانية تعتبر ثالت أكبر شركة نفط خاصة في العالم بعد أكسون موبيل وشل، وشكلت الشركة الذراع النفطي للحكومة البريطانية لسنوات عدة قبل تقع خصصتها سنة 1976.

قامت في التسعينات بالاستحواذ على أموكو وأركو الأمريكيتين، للشركة احتياطات نفطية تبلغ 18.3 مليار برميل ولها شبكة توزيع تتكون من 28.500 محطة وقود، كما لها 19 مصفاة، لها حقول نفط في بحر الشمال، ألاسكا، روسيا، الجزائر، أنجولا.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس أعرب عن التقدير لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية المتنامية فى مصر، بما لها من إسهام فى عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية، ويعزز جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة.

وأكد الأهمية التي توليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص فى مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة، ومن ثم تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية العالمية، وبما يشمل مجال خفض الانبعاثات وتحول الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر، سعياً لزيادة الاستكشافات والإنتاج، وتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

من جانبه، أعرب رئيس شركة BP عن اعتزازه وتقديره لمقابلة الرئيس، مؤكداً محورية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركة التي امتدت على مدار 60 عاماً.

وأشاد "برنارد لوني" بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس على صعيد التنمية، خاصة في مجال البنية التحتية، بما ينعكس إيجاباً على مختلف مسارات الاستثمارات وخاصة في الطاقة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية في شرق المتوسط لنقل وإسالة الغاز وكذلك للربط الكهربائي.

وعرض رئيس شركة BP كذلك خطط الشركة الاستثمارية مع شركائها في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية، موضحاً أنها تبلغ 3.5 مليار دولار.

كما نوه إلى الجهود الجارية بالتعاون مع وزارة البترول لدعم بناء قدرات الكوادر البشرية العاملة في مجال الطاقة في مصر، بالإضافة إلى حرص الشركة على الاضطلاع بدورها على صعيد المسئولية المجتمعية، من خلال تقديم منح للشباب المصريين للدراسة في كبرى الجامعات البريطانية.

وبدأت شركة أموكو أعمالها عام 1889 تحت اسم شركة ستاندرد أويل أوف إنديانا، وأطلق عليها اسم شركة أموكو عام 1957م، أما شركة بريتش پتروليَم فقد بدأت أعمالها عام 1909م عندما قامت باكتشافات نفطية هائلة في إيران كانت الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وبنهاية ستينيات القرن العشرين أصبحت شركة بريتش بتروليام واحدة من أكبر الشركات التي تقوم بتطوير حقول النفط في مناطق متفرقة من العالم خاصة في ألاسكا وبحر الشمال.

بريتيش بيتروليوم BP

25,000 محطة خدمات

وتمتلك شركة بي بي أموكو نحو 37,000كم من خطوط أنابيب النفط، ونحو 25,000 محطة خدمات حول العالم، كما أنها تمتلك أو تشارك في امتلاك 18 مصفاة للنفط، ومقر الشركة الرئيسي في لندن.

بي پي مصر، هي إحدى شركات النفط والغاز في مصر، وهي إحدى فروع شركة بي پي البريطانية.

وتعتبر من أكبر الشركات العاملة في مجال الطاقة حيث تقدم الشركة الوقود اللازم لوسائل المواصلات، الطاقة اللازمة للإنارة والتدفئة ومنتجات بتروكيماوية.

وللشركة مشروعات في جنوب بلاعيم، جنوب الغريب، شمال أكتوبر وجنوب الغرة (بنسبة شراكة 75% مع إيوك)، East Tanka، امتيازات تطوير شرق شقير وسقارة، وللشركة في منطقة التنقيب بشمال وغرب مرجان، شمال الغرة.

وتدير شركة "بي بي" مشروع تطوير الغاز الرئيس في غرب دلتا النيل، الذي ينتج حاليًا نحو 900 مليون قدم مكعّبة يوميًا من الغاز، و27 ألف برميل يوميًا من المكثفات، ويشمل التطوير 5 حقول غاز عبر مربعات امتياز شمال الإسكندرية والمياه العميقة في غرب البحر الأبيض المتوسط.

كما تتمتع "بي بي" بحضور قوي في شرق دلتا النيل من خلال مشروعها المشترك مع الشركة الفرعونية للبترول (PhPC) والأصول التي يديرها الشركاء الآخرون.

وتستحوذ "بي بي" بالتعاون مع شركائها، حاليًا، على نحو 70% من إنتاج الغاز في مصر، وفق ما جاء بالموقع الرسمي لشركة النفط البريطانية.

وتستعد شركة النفط البريطانية لبدء حملة جديدة للحفر خلال المدة المقبلة في الامتيازات الجديدة التي حصلت عليها في البحر المتوسط، إذ تعلّق مصر آمالًا واسعة على حملات حفر الآبار المتعددة التي ستقوم بها بي بي وشل، إذ أطلقت خلال أغسطس الجاري حملة لحفر 9 آبار من المتوقع أن تستمر لمدة 20 شهرًا، حسبما ذكرت مجلة ميس الأميركية.

وكانت بي بي قد منحت مؤخرًا شركة "تي دبليو إم إيه" (TWMA) الإسكتلندية عقدًا بـ15 مليون دولار أمريكي للعمل في مصر.

وأوضحت "تي دبليو إم إيه" أنها ستوفر تقنية معالجة حطام الحفر "روتوميل" (RotoMill)، التي ستعمل على معالجة جميع النفايات من غرب وشرق دلتا النيل، إذ من المقرر أن يبدأ العمل في أكتوبر (2023)، ويستمر لمدّة 5 سنوات.