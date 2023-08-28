عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الغاز تصعد في أوروبا بسبب تفاقم مخاطر تراجع الإمدادات

أسعار الغاز
أسعار الغاز

واصلت أسعار الغاز الطبيعي صعودها في أوروبا، حيث أدى تراجع صادرات النرويج إلى زيادة مخاطر تقلص المعروض في السوق، بعدما اندلعت هذه المخاطر في المقام الأول بسبب الإضرابات المحتملة بمنشآت تصدير الغاز الرئيسية في أستراليا.

وبحسب بلومبرج الشرق، ارتفعت العقود المستقبلية المعيارية بنسبة 4.1% تقريباً يوم الإثنين، بعدما قفزت نحو 9% في ختام الأسبوع الماضي. شهدت السوق اضطرابات عديدة هذا الشهر وسط الخلافات مع عمال منشآت الغاز في أستراليا (أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم) والتي قد تبلغ ذروتها إذا أعلن العمال عن الدخول في إضراب، ما يحد بدوره من الإمدادات العالمية خلال فترة حاسمة تستعد فيها أوروبا لفصل الشتاء.

رغم عدم وجود تغيرات كبيرة في المفاوضات مع العمال خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن تدفقات النرويج إلى أوروبا -وهي أكبر دولة تزود القارة بإمدادات الغاز- تدنت إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من عام بعد توقفها من حقل ترول العملاق يوم السبت بسبب أعمال الصيانة المخطط لها.

اضطرابات تهدد أسواق الغاز
قالت شركة تشغيل شبكات الغاز النرويجية "غاسكو" أيضاً أنه جرى تنفيذ أعمال صيانة إضافية في الحقول التي تصل إلى شبكة سيجال المتصلة بالمملكة المتحدة. ولا يتضح مدى استمرار هذه التخفيضات في التدفقات بعد التأثير الناجم عن أعمال الصيانة المخطط لها مسبقاً.

يعكس ارتفاع أسعار الغاز بنحو 25% هذا الشهر -رغم المخزونات الكبيرة وضعف الطلب- أصداء الاضطرابات التي تتوغل في السوق عقب أسوأ أزمة طاقة تشهدها منذ عقود. وإذا وقعت الإضرابات في أستراليا؛ فقد تجبر هذه التوترات المشترين الآسيويين على التنافس مع أوروبا للحصول على شحنات بديلة من الولايات المتحدة أو قطر.

ستنتهي النقابات من التصويت يوم الإثنين حول ما إذا كانت ستؤيد الإضرابات في منشأة للغاز الطبيعي المسال التي تديرها شركة "شيفرون" أو لا. كما صوّت العمال لصالح الإضراب في مصنعين آخرين لـ"شيفرون" في أواخر الأسبوع الماضي، لكن لا يوجد جدول زمني لأي إجراء بعد.

على الجانب الآخر، أبرمت "وودسايد إنرجي" وهي مجموعة تصدير أسترالية أخرى، صفقة الأسبوع الماضي مع العمال وتجنبت الإضرابات، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كانت شركة "شيفرون" ستفعل الأمر ذاته.

ارتفعت العقود المستقبلية الهولندية للشهر الأقرب (المعيار الأوروبي لسوق الغاز) في التداولات بنسبة 2.0% إلى 35.48 يورو لكل ميغاواط في الساعة في تمام 9:08 صباحاً بتوقيت أمستردام.

الغاز أسعار الغاز الغاز الطبيعى تصدير الغاز العقود المستقبلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مباراتي مصر أمام إثيوبيا وتونس

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

أزمة قلبية.. وفاة أب حزنا على موت طفليه في أقل من 24 ساعة

ترشيحاتنا

سعر جديد لأرخص سيارة عائلية "زيرو" في مصر .. اعرف بكام

57.5% للحقوق و59.3% للآداب .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ريلمي تطلق رسميا هاتف GT 5 بذاكرة عشوائية عملاقة 24GB.. اعرف مواصفاته

لو هتقدم فى كلية الشرطة.. كيفية استخراج قيد عائلي

فيتش تتوقع ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي

أول تعليق من داليدا خليل على ارتباطها بـ عمرو دياب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..فيديو يوثق انبهار فوج أجنبي عند تناولهم خبز سيدة مصرية

تجعل البطاطس سامة.. احترس طرق طهي تزيد المركبات الخطر

طريقة عمل قهوة بالزبدة bullet coffe

الفكرة تراودني| موقف مشاهير الزمالك من الانتخابات القادمة.. والعدل يخرج عن صمته

فيديو

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ