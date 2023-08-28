لو هتسافر.. اعرف العطلات الرسمية المتبقية خلال عام 2023

يقدم موقع صدى البلد، العطلات الرسمية المتبقية خلال عام 2023، والتي يتبقي منها مناسبات قليلة، وذلك لتوعية الجمهور والتنويه لهم لتجهيز أنفسهم للسفر، الداخلي وإلي الخارج.

ويبحث عدد كبير من المواطنين، عن مواعيد الإجازات والأعياد الرسمية المتبقية خلال عام 2023، والتي تصل إلى 12 موعدا على مدار السنة تقريبا خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة.

ويقدم موقع صدى البلد، مواعيد الإجازات الرسمية والأعياد المتبقية خلال عام 2023، خلال التقرير التالي:-

مواعيد الإجازات الرسمية والأعياد المتبقية خلال عام 2023

- إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر، ومن المتوقع ترحيلها إلى يوم الخميس 28 من الشهر ذاته، بقرار رئيس مجلس الوزراء .

- إجازة عيد القوات المسلحة الجمعة 6 أكتوبر، ومن المتوقع أن يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بجعلها يوم الخميس 5 من الشهر ذاته، بدلا من الجمعة؛ لأنه إجازة رسمية وعطلة فعلية.

الإجازات

مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2023

عيد تحرير طابا، الأحد 27 شعبان، الموافق 19 مارس 2023 شم النسيم، الإثنين 26 رمضان، الموافق 17 أبريل 2023 عيد الفطر المبارك، الجمعة غرة شوال، الموافق 21 أبريل 2023 عيد تحرير سيناء، الثلاثاء 5 شوال، لموافق 25 أبريل الموافق 2023 عيد العمال، الإثنين 11 شوال، الموافق 1 مايو 2023 وقفة عيد الأضحى المبارك، الثلاثاء 9 ذو الحجة، الموافق 27 يونيه 2023 عيد الأضحى المبارك، الأربعاء 10 ذو الحجة، الموافق 28 يونيه 2023 ثورة 30 يونيه، الجمعة 12 ذو الحجة، الموافق 30 يونيه 2023 رأس السنة الهجرية، الأربعاء 19 يوليو ثورة 23 يوليو، الأحد 23 يوليو المولد النبوى الشريف، الأربعاء 27 سبتمبر عيد القوات المسلحة، انتصارات أكتوبر، الجمعة 6 أكتوبر

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023