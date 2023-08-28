عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو هتسافر.. اعرف العطلات الرسمية المتبقية خلال عام 2023

اجازة
اجازة

يقدم موقع صدى البلد، العطلات الرسمية المتبقية خلال عام 2023، والتي يتبقي منها مناسبات قليلة، وذلك لتوعية الجمهور والتنويه لهم لتجهيز أنفسهم للسفر، الداخلي وإلي الخارج.

ويبحث عدد  كبير من المواطنين، عن مواعيد الإجازات والأعياد الرسمية المتبقية خلال عام 2023، والتي تصل إلى 12 موعدا على مدار السنة تقريبا خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة.

بمناسبة عاشوراء.. هل الخميس القادم إجازة رسمية أم لا؟

بعد 4 أيام إجازة..اعرف مواعيد عمل البنوك اليوم

9 دول يحصل فيها العمال على أكثر من شهر إجازة مدفوعة الأجر

عمل بدون إجازة مرضية 20 عاما| قصة أمريكي تلهب منصات التواصل الاجتماعي.. والجمهور يكافئه بـ400 ألف دولار

ويقدم موقع صدى البلد، مواعيد الإجازات الرسمية والأعياد المتبقية خلال عام 2023، خلال التقرير التالي:-

مواعيد الإجازات الرسمية والأعياد المتبقية خلال عام 2023

- إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر، ومن المتوقع ترحيلها إلى يوم الخميس 28 من الشهر ذاته، بقرار رئيس مجلس الوزراء .

- إجازة عيد القوات المسلحة الجمعة 6 أكتوبر، ومن المتوقع أن يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بجعلها يوم الخميس 5 من الشهر ذاته، بدلا من الجمعة؛ لأنه إجازة رسمية وعطلة فعلية.

الإجازات 

مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2023

 

  1. عيد تحرير طابا، الأحد 27 شعبان، الموافق 19 مارس 2023
  2. شم النسيم، الإثنين 26 رمضان، الموافق 17 أبريل 2023
  3. عيد الفطر المبارك، الجمعة غرة شوال، الموافق 21 أبريل 2023
  4. عيد تحرير سيناء، الثلاثاء 5 شوال، لموافق 25 أبريل الموافق 2023
  5. عيد العمال، الإثنين 11 شوال، الموافق 1 مايو 2023
  6. وقفة عيد الأضحى المبارك، الثلاثاء 9 ذو الحجة، الموافق 27 يونيه 2023
  7. عيد الأضحى المبارك، الأربعاء 10 ذو الحجة، الموافق 28 يونيه 2023
  8. ثورة 30 يونيه، الجمعة 12 ذو الحجة، الموافق 30 يونيه 2023
  9. رأس السنة الهجرية، الأربعاء 19 يوليو
  10. ثورة 23 يوليو، الأحد 23 يوليو
  11. المولد النبوى الشريف، الأربعاء 27 سبتمبر
  12. عيد القوات المسلحة، انتصارات أكتوبر، الجمعة 6 أكتوبر

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023

  1. المولد النبوى الشريف، الأربعاء 27 سبتمبر
  2. عيد القوات المسلحة، انتصارات أكتوبر، الجمعة 6 أكتوبر
اجازة مدفوعة الأجر الإجازات الرسمية والأعياد اجازة مدفوعة أجازة مرضية الإجازات الرسمية الأعياد الرسمية أيام إجازة مواعيد الإجازات الرسمية والأعياد مواعيد الإجازات الرسمية مواعيد الإجازات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

إثيوبيا لم تغير موقفها.. الري: مفاوضات سد النهضة انتهت دون نتائج ملموسة

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

قرار صادم من أعضاء نادي الزمالك ضد تعيين عماد البناني.. تقاصيل

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء كندا يعلن أكبر تعديل في حكومته منذ توليه السلطة

الأوقاف تنظم 27 ندوة عن فضل صيام النوافل بمناسبة يوم عاشوراء

خلال 9 سنوات.. إرساء دعائم قطاع مصرفي يدعم خطط التنمية.. إنفوجراف

بسبب قرض 400 مليون دولار.. ماذا حدث مع وزير النقل داخل البرلمان.. فيديو

ماذا حدث في التربية والتعليم خلال الأسبوع؟

بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

خالد الغندور يكشف موعد الإعلان عن صفقات الزمالك والجديد بشأن عقوبة كهربا

أحمد موسى يعلن خبرا سارا: زراعة 2.2 مليون فدان بالدلتا الجديدة 2024

ترشيحاتنا

بسبب انزلاقه فى منزله.. نقل نجم شهير إلى المستشفى

أهلا وسهلا.. أول تعليق من البناني على المظاهرات ضده في الزمالك

تبدأ من 450 ألف جنيه .. أرخص 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

لو هتسافر.. اعرف العطلات الرسمية المتبقية خلال عام 2023

أجهض مسار واشنطن.. من هو رئيس الوفد الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة؟

أول تعليق من ترامب بعد تحديد موعد محاكمته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

شاهد..فيديو يوثق انبهار فوج أجنبي عند تناولهم خبز سيدة مصرية

تجعل البطاطس سامة.. احترس طرق طهي تزيد المركبات الخطر

فيديو

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ