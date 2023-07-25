بمناسبة عاشوراء.. هل الخميس القادم إجازة رسمية أم لا؟

تساءل الكثير من المواطنين حول اعتبار يوم الخميس القادم الموافق 27 يوليو 2023 إجازة رسمية في المصالح الحكومية بمناسبة يوم عاشوراء، خاصة بعد ما تم منح جميع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص عطلة رسمية من الخميس إلى الأحد بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو.

هل يوم الخميس القادم عطلة رسمية؟

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال يوم عاشوراء، وهو مناسبة هامة لدى جميع المسلمين، إذ يحرص الكثيرين على صيامه والاتجاه للعبادة، لذا يتساءل الجميع حول كون يوم الخميس القادم عطلة رسمية أم يوم عمل طبيعي في القطاعين الخاص والحكومي.

يتوافق يوم الخميس المقبل مع يوم «تاسوعاء» الذي يحرص الكثير من المسلمين على صيامه، ويوم عاشوراء سيتوافق مع يوم الجمعة وهو بالفعل عطله رسمية لجميع القطاعات، لذا سيتم اعتبار يوم الخميس يوم عمل طبيعي في القطاع الحكومي والخاص.

صيام عاشوراء

سيوافق يوم عاشوراء، يوم الجمعة القادم، وهو يوم يعتقد الكثيرون أنه لا يجوز إفراده بالصيام، وهو ما أوضحه الأزهر للفتوى، حيث أوضح أنه لا صحة لما تردد بأنه لا يجوز إفراد السبت أو الجمعة بصيام وإن وافق أحدهما يوم عاشوراء.

يعتبر صيام يومي تاسوعاء وعاشوراء من السنن النبوية التي لها فضل عظيم، فهو من أيام الله التي أمتن بها على خلفه وذكرى نجاة كليم الله موسى عليه السلام وقومه، حيث كان رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم- يتحرى صيام يوم عاشوراء، حيث ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ». [أخرجه البخاري]

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُرغِّبُ المسلمين في صيام يوم عاشوراء ويقول: «وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ». [ أخرجه مسلم]