بشرح بسيط| كيف أتجنب انقطاع الكهرباء أثناء ركوب الأسانسير؟

سبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في الأسابيع الماضية ارتفاع الأحمال على الكهرباء، ما وجه الحكومة إلى الاتجاه إلى تخفيف الاحمال وفصل التيار الكهرباء مرات متكررة على مدار اليوم، ويستمر الفصل لمدة ساعة كاملة في المرة الواحدة.

أثار الانقطاع المتكرر للكهرباء على مدار اليوم العديد من التساؤلات عند المواطنين حول خطورة ركوب المصعد «الأسانسير»، في نفس وقت انقطاع التيار الكهرباء، الأمر الذي استعدى تحذير الدولة للجميع من ركوب المصعد في الأوقات التي يتم تحديديها لفصل التيار، لكن كيف يمكننا تجنب انقطاع الكهرباء عند ركوب الأسانسير؟

كيف يمكنك تجنب انقطاع الكهرباء عند ركوب الأسانسير؟

يُشكل ركوب الأسانسير خطورة على حياة المواطنين في حال حدوث أي خلل به، أو انقطاع الكهرباء وبداخلها أفراد، ما استدعى تحديد الدولة لمواعيد محددة يكون الجميع على علم بها ليتجنبوا ركوب المصعد وحدوث أي ضرر لهم.

حددت الدولة المصرية مواعيد محددة لفصل التيار الكهربائي عن معظم مدن ومحافظات الجمهورية لتخفيف الأحمال، حتى يتجنب الجميع ركوب المصعد في تلك المواعيد، حيث يكون الانقطاع قبل رأس الساعة بـ عشر دقائق وإذا تخطت الساعة بـ عشر دقائق يعي المواطن أنها لن تنقطع، حيث أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر في بيان لها:

« يتم الالتزام بتنفيذ برنامج تخفيف الأحمال طبقًا للقدرات المطلوبة من كل تحكم مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و 10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار»

أهابت الشركة القابضة لكهرباء مصر بالمواطنين عدم استخدام المصاعد خلال الفترة المحددة للفصل حفاظًا على سلامتهم.

أعلى استهلاك للكهرباء خلال السنوات الماضية

أعلنت وزارة الكهرباء في بيان لها الأحد الماضي 16 يوليو، عن صعود الأحمال الكهربائية إلى 34650 ميجاوات لتصل بذلك إلى أعلى استهلاك وصلت إليه عبر السنوات الماضية، ما أثر على عدة محافظات وتم انقطاع الكهرباء عنها خلال الأيام السابقة.

أعلى استهلاك للكهرباء خلال السنوات الماضية

أعلنت وزارة الكهرباء في بيان لها الأحد الماضي 16 يوليو، عن صعود الأحمال الكهربائية إلى 34650 ميجاوات لتصل بذلك إلى أعلى استهلاك وصلت إليه عبر السنوات الماضية، ما أثر على عدة محافظات وتم انقطاع الكهرباء عنها خلال الأيام السابقة.