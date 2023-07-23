هبيع كليتي علشان أقعد يومين| ماذا قال الفنانون عن أسعار الساحل الشمالي؟

مع دخول فصل الصيف، يتجه الكثيرون إلى المدن الساحلية لقضاء العطلة الصيفية، وإحدى المدن الساحلية التي تشتهر بإقبال المشاهير عليها هي مدينة الساحل الشمالي، إلا أنه في الآونة الأخيرة انتشرت العديد من الانتقادات حول الساحل.

أعرب عدد من الفنانين عن استيائهم من ارتفاع الأسعار في مدينة الساحل، وهو الأمر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من السخرية.

رأي الفنانين في أسعار الساحل الشمالي

ملك أحمد زاهر

عبرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، عن استيائها من ارتفاع الأسعار في مدينة الساحل الشمالي، وذلك عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث قالت:

«إيه الأرقام اللي بشوفها في الساحل الشمالي دي؟ أنا بجد مرعوبة حاسة إني في حلم، أرخص حاجة هنا في الساحل بـ 375 ألف جنيه وغالبا بتكون المياه.. فين أيام الساحل الطيب؟ كنا بتفرج على مسرحية العيال كبرت يوميًأ، وبدون ملل ومبسوطين.. فين الأيام دي؟ أنا ناقص أبيع كليتي اليمين علشان أكمل يومين هنا في الساحل الشمالي".

المخرج خالد يوسف

انتقد المخرج الكبير خالد يوسف ارتفاع الأسعار في منطقة الساحل الشمالي، قائلاً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:

« بجد ومش تحيز لبلدنا ده واحد من أجمل شواطئ العالم، شاطئ الساحل الشمالي بمصر، بس يا خسارة الحلو ما بيكملش لأنه واحد من أغلى شواطئ العالم في تكلفة الإقامة والمعيشة، لدرجة إني أكاد أجزم أنه لا يستطيع الاستمتاع به غير 5% من أهل مصر».

الفنان هاني رمزي

اختلف الفنان هاني رمزي في رأيه عن باقي المشاهير، نافيًا تماما الارتفاع المبالغ فيه في الأسعار قائلاً:

«أنا متواجد حاليًا في الساحل، في غلاء هنا أكثر من القاهرة شوية، لكن مفيش إزازة مياه بـ 200 جنيه ولا حاجة».

الفنانة جوري بكر

هاجمت الفنانة جوري بكر أيضًا ارتفاع الأسعار في الساحل الشمالي بدرجة مهولة، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قائلة: « أنا بكره الساحل أو الأصح اللي بيحصل في الساحل، وأنا متضايقة من اللي بيحصل في الساحل، ولولا إن جوزي بيحب يروح هناك مكنتش جيت.. في قلة أدب بتحصل، وفي ناس قليلة الأدب، وفي قلة أدب في الأسعار، وناس ممكن تقولي إيه اللي وداكي، بس أنا مضطرة والحمد لله راضية.. بس إيه الأسعار دي؟!".

وتابعت: «أي مكان هدخله مش هيعجبني أسعاره هفضحه على السوشيال ميديا لأن إنتو حرفيا بتسرقوا الناس، علشان يومين تلاتة جايين ينبسطوا فيهم فيالا تعالى أستغلك وأطلع كل الفلوس اللي في جيبك، يعني إيه عيل صغير يروح يجيب إزازة ماية بـ 200 جنيه هي مياه من الجنة».