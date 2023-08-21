9 دول يحصل فيها العمال على أكثر من شهر إجازة مدفوعة الأجر



يشتكي الموظفون والعاملون في الولايات المتحدة من قوانين الإجازات المدفوعة ، لذا يعتبرها المواطنون إنها أسوأ دولة في العالم من حيث تقديم الإجازات.





على الصعيد الوطني ، يحصل المواطن الأمريكي العادي على 10 أيام إجازة، جميع أيام العطل الرسمية مثل يوم الذكرى وعيد الشكر وذلك بعد عام من الخدمة، كما يحصل العامل الأمريكي العادي على 11 يومًا أخرى من الإجازة مدفوعة الأجر في عامه الأول في الشركة.





وفي الوقت نفسه يقارن الأمريكين أنفسهم بالعمال في العديد من البلدان حول العالم ، وخاصة في أوروبا ، يأخذون إجازات لشهور في كل مرة.





بالنسبة للكثيرين ، يعود الفضل في ذلك إلى توجيه وقت العمل في الاتحاد الأوروبي ، الذي صدر في أوائل التسعينيات ، ويتطلب 20 يوما عمل على الأقل من الإجازة مدفوعة الأجر في جميع دول الاتحاد الأوروبي.





تقدم العديد من البلدان المزيد بموجب القانون ، مما يمنح العمال أكثر من شهر إجازة من أيام العمل في السنة، بحسب ما نشرت "cnbc”.





لا يشمل ذلك أيام العطل الرسمية مدفوعة الأجر ، والتي يمكن أن تعني ، في بعض البلدان مثل إسبانيا ، ما يصل إلى 14 يومًا إضافيًا مدفوع الأجر من العمل كل عام.





فيما يلي تسع دول أوروبية تمنح العمال أكثر من شهر إجازات مدفوعة الأجر سنويًا ، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:





فرنسا: 30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر سنويًا

المملكة المتحدة: 28 يومًا إجازة مدفوعة الأجر في السنة

النمسا: 25 يومًا إجازة مدفوعة الأجر سنويًا

الدنمارك: 25 يومًا إجازة مدفوعة الأجر في السنة

فنلندا: 25 يومًا إجازة مدفوعة الأجر سنويًا

النرويج: 25 يومًا إجازة مدفوعة الأجر في السنة

إسبانيا: 25 يومًا إجازة مدفوعة الأجر في السنة

السويد: 25 يومًا إجازة مدفوعة الأجر سنويًا

البرتغال: 22 يومًا إجازة مدفوعة الأجر في السنة

نظرًا لثقافة الراحة التي تحظى بالأولوية في جميع أنحاء أوروبا ، يحصل العديد من العمال على أيام عطلة أكثر من شركاتهم.





نشأت كيمبرلي سورس ، 32 عامًا ، في نيوجيرسي لكنها انتقلت إلى السويد وتعمل في شركة تكنولوجيا. بينما يضمن القانون للسويديين25 إجازة مدفوعة الأجر ، يضيف صاحب العمل بضعة أيام إضافية ليحضر لها ما يصل إلى 30 يوم إجازة مدفوعة الأجر في السنة.





تطلب بعض الأنشطة التجارية من موظفيها أخذ إجازة لعدد معين من الأيام للتأكد من أنهم يأخذون فترات راحة من العمل.





في النرويج ، يحصل الموظفون على 25 يوم إجازة مدفوعة الأجر في السنة ، وتطلب الشركات منهم أن يأخذون إجازة لمدة ثلاثة أسابيع خلال الصيف بين يونيو وأغسطس.

