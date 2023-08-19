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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ماذا يحدث إذا توفي شخص في الفضاء؟

صدى البلد

مع هدف وكالة ناسا لإعادة البشر إلى القمر في وقت لاحق من هذا العقد وربما إرسال أشخاص إلى المريخ في ثلاثينيات القرن الحالي، سيتعين على الكثير من التفكير في كيفية بقاء البشر على قيد الحياة في رحلات الفضاء لمسافات طويلة.

 

ولكن ماذا لو حدث ما لا يمكن تصوره ومات شخص ما؟

خلال ستة عقود من رحلات الفضاء البشرية، لقي ما مجموعه 20 شخصًا حتفهم ،14 في مآسي مكوك الفضاء التابع لناسا في عامي 1986 و 2003 ، وثلاثة رواد فضاء خلال مهمة سويوز 11 عام 1971 ، وثلاثة رواد فضاء في حريق منصة إطلاق أبولو 1 في عام 1967.

ومع ذلك ، لم يمت أي منهم في الفضاء نفسه، ولم تضع وكالة ناسا بروتوكولات للتعامل مع الموت في الفضاء ، لكن الباحثين في جميع أنحاء العالم طرحوا كيفية التعامل مع مثل هذه المأساة.

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في البداية من المهم الإشارة إلى أن هناك عددًا من الطرق التي يمكن أن يقتلك بها الفضاء، ومن أهمها التعرض لفراغ الفضاء دون ارتداء بدلة مضغوطة كحماية ، ربما بسبب تلف الثوب أو بعض العطل غير المتوقع بمركبة فضائية تترك رائد فضاء معرضًا للكون.

ويقدم رائد الفضاء الكندي والقائد السابق لمحطة الفضاء الدولية (ISS) كريس هادفيلد مثالاً على ذلك، وقال: "في أسوأ السيناريوهات ، يحدث شيء ما أثناء السير في الفضاء".

قد تصطدم فجأة بنيزك صغير ، ولا يوجد شيء يمكنك القيام به حيال ذلك، ويمكن أن يحدث ثقب في بدلتك ، وفي غضون ثوان قليلة ستصبح عاجزًا.

إن التعرض لفراغ الفضاء سيجعل من المستحيل على الشخص التنفس وسيؤدي إلى غليان الدم وسوائل الجسم الأخرى ، وفقًا لإيمانويل أوركويتا ، أستاذ طب الفضاء في كلية بايلور للطب.

من المحتمل أن يكون لدى رائد الفضاء 15 ثانية فقط قبل أن يفقد وعيه ، مما يجعل الاختناق أو تخفيف الضغط السبب الأكثر ترجيحًا للوفاة، هذا لأنه في غضون 10 ثوانٍ تقريبًا ، سيتبخر الماء الموجود في الجلد والدم ، مما يتسبب في تمدد الجسم مثل البالون الذي يمتلئ بالهواء ويؤدي إلى انهيار رئتيهم.

في غضون 30 ثانية ، سيصاب رائد الفضاء بالشلل ، إن لم يكن قد مات بالفعل، وسواء حبست أنفاسك أم لا، سيحدث أيضًا فرقًا في مدى سرعة وفاتك.

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إذا قمت بذلك ، فسيتمدد الهواء في رئتيك ، ويمزق رئتيك ، ويقتلك بسرعة كبيرة، إذا لم تفعل ذلك ، يمكنك أن تظل واعيًا لمدة تصل إلى دقيقتين، ولكن إذا حدث الأسوأ ، فماذا سيحدث للجسد؟، لن يتجمد على الفور.

في الفراغ ، الطريقة الوحيدة لفقدان الحرارة هي تبخر السوائل أو الإشعاع، والذي يحدث ببطء شديد بالنسبة لجسم بارد نسبيًا مثل جسم الإنسان.

ومع ذلك ، ستدخل في النهاية في حالة مجمدة ومحنطة حيث ستبحر بعد ذلك عبر الكون لملايين السنين حتى تصادف يومًا ما كوكبًا أو نجمًا آخر وتدمرها الحرارة أو الإشعاع.

ماذا لو استطاع جسدك أن يتعافى؟

يقول الخبراء إنه من المحتمل إعادته إلى الأرض إذا حدثت وفاة في مهمة قصيرة إلى أماكن مثل محطة الفضاء الدولية أو القمر.

لكن في رحلة ذهابًا وإيابًا إلى المريخ ، لن يكون ذلك ممكنًا على الفور لأن الطاقم قد يكون على بعد ملايين الأميال عندما حدث ذلك.

بدلاً من ذلك ، يمكن تجميد الجسم في برودة الفضاء لتقليل وزنه وتسهيل تخزينه في طريق عودته إلى كوكبنا ، وفقًا للبروفيسور كريستوفر نيومان والبروفيسور نيك كابلان من جامعة نورثمبريا، أو يجب حفظها في كيس مخصص للجسم .

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