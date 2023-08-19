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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

القرش السبب.. شواطئ إسبانيا تتحوّل لـ اللون الأحمر حول سبّاح|تفاصيل

سمكة قرش
سمكة قرش

عاش رجل لحظات مميتة عندما التهمت فيها سمكة قرش ساقه تاركة البحر من حوله باللون الأحمر، حتى وصل الأمر أن السلطات  أجبرت على إغلاق  الشواطئ  السياحية المكتظة بالزوار.

كان الرجل يسبح على طول ساحل فالنسيا في إسبانيا يوم الخميس 17 أغسطس، عندما هاجمه الحيوان المفترس ، الذي يعتقد أنه سمكة قرش زرقاء.

وخلال السباحة لاحظ ظلًا كامنًا على شاطئ رابديلز في أوليفا حيث كان يصل إلى عمق ركبتيه في المياه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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بعد ثوان ، أحاط ببحر من السباحين الآخرين ، شعر بضربة في ساقه اليسرى ثم قدمه اليمنى حيث بدأ الــ ـدم يتدفق من الإصابات 'الشديدة'.

في أعقاب الهجوم ، تم علاج الرجل من قبل مهنيين طبيين وتطلب حقنة التيتانوس، وأغلقت إسبانيا ثلاثة من أفضل شواطئها أثناء مراقبة أسماك القرش.

وقال الرجل :"لقد شعرت بـ ضربة في رجلي اليسرى ثم عضة في قدمي اليمنى، حاولت ترك الماء بهدوء والتكتم حتى لا يخيف الآخرين من حوله".

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وتوجّه الرجل إلى أقرب مركز صحي حيث تم تحويله إلى مركز أوليفا الصحي لخطورة إصابته، وهناك عالجوا إصابة جانب قدمه وأعطوا جرعة من لقاح التيتانوس.

لم يخيطوا الجرح خشية أن يصاب بالعدوى.. عند رؤية علامة الأسنان ، التقط المتخصصون صورًا لمعرفة نوع الأسماك التي تسببت في الضرر ومن علامة اللدغة قرروا أنها سمكة قرش زرقاء.

أمر مجلس مدينة أوليفا على الفور بحظر الاستحمام على شاطئ إيجوا بلانكا ورابديلز وإيجوا مورتا حيث بدأ بروتوكول المراقبة وشوهد الحيوان في المنطقة.

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