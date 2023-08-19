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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

قبل تقاعده على المعاش.. وفاة الحوت الأكثر وحدة في العالم

صدى البلد

نفق الحوت الأكثر وحدة في العالم  قبل إطلاقه مرة أخرى في المحيط للتقاعد بعد أن أمضى حياته كلها تقريبًا وهو في الأسر.

 

عاشت لوليتا ، التي تسمى أحيانًا توكيتاي أو توكي، في الأسر في حوض أسماك ميامي بالولايات المتحدة حيث قدمت عروضها لأكثر من 50 عامًا بعد اصطيادها في السبعينيات، لتعيش هناك  حتى وفاتها أمس الجمعة 18 أغسطس.

كان من المقرر إطلاق الحوت ، البالغ من العمر 57 عامًا ، مرة أخرى في المحيط في الأشهر المقبلة للتقاعد بعد سنوات من العمل في الحملة لرؤيتها محررة ، لكنها ماتت من فشل كلوي قبل أن يحدث ذلك.

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وقال حوض أسماك ميامي إن لوليتا ، التي كانت نجمة الأكواريوم ، تلقت أفضل رعاية ممكنة حتى النهاية بعد أن ظهرت عليها علامات عدم الراحة في الأيام الأخيرة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

 

وقال الحوض المائي في بيان له: "على الرغم من تلقيها أفضل رعاية طبية ممكنة ، توفيت بعد ظهر الجمعة مما يعتقد أنه حالة كلوية".

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وأضاف البيان:" كانت توكي مصدر إلهام لكل من كان لديه ثروة لسماع قصتها وخاصة للأمة اللومي التي اعتبرت عائلتها، أولئك منا الذين كان لهم الشرف والامتياز لقضاء بعض الوقت معها سوف يتذكرون إلى الأبد روحها الجميلة".


كان يطلق على لوليتا ذات مرة اسم الأوركا الأكثر وحدة في العالم بعد إزالتها من مياه واشنطن في عام 1970 عندما كانت في الرابعة من عمرها.

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