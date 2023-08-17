حالة خطر.. سقوط راكبي لعبة البساط السحري بعد تعطلها في بلجيكا

تُرك ثلاثة أشخاص في حالة حرجة بعد أن وقعوا ضحية لحادثة داخل لعبة في الملاهي، وكان من بينهم فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات ، بعد حادثة ركوب بساط سحري في بلجيكا والتي شهدت خروج الضحايا من مقاعدهم.

وقع الحادث في إحدى ضواحي جنوب غرب بلجيكا، فقد تعطلت قضبان الأمان في الرحلة قد ، مما أدى إلى إلقاء الضحايا بعنف من مقاعدهم على بعد عدة أمتار.

وقد اندلعت مشاهد فوضوية من الرعب والذع ، حيث شوهد الدخان يتصاعد من الماكينة قبل لحظات من وقوع الكارثة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال عمدة المدينة التي وقعت بها الحادثة ، برونو بوزوني ، إن سبعة أشخاص إجمالاً فقدوا الوعي وأصيبوا بـ إصابات،ووفقًا لبرنامج الأخبار البلجيكي RTL Info ، أصغر ضحية هي فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات.

وبحسب ما ورد كانت في حالة مستقرة وخطيرة في أعقاب الحادث ، الذي جعلها تعاني من إصابات متعددة ونقلها إلى مستشفى سانت لوك.

وفي حديثه للقناة ، قال السيد بوزوني: "لقد تخطى المصابين مرحلة الخطر ، فيما يبقى شخص في حالة مقلقة ، وهي فتاة صغيرة في المستشفى في تيفولي وهناك متابعة لها، كما خضع ثلاثة من الضحايا لعملية جراحية وهم في خدمة تقويم العظام".

وأضاف:"'يُطلق سراح أحدهم ويعاني شخص آخر من ضائقة نفسية ويتم دعمه من قبل أطباء علم النفس في محاولة للتخفيف من صدمته"، وأشار إلى أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا ، مضيفا أن أرض المعارض ستبقى مفتوحة بينما يستمر التحقيق.