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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شوه وجهها وجسدها.. سيدة تنجو بأعجوبة من هجوم ثعالب الماء

صدى البلد

تحولت نزهة نهرية سعيدة مع الأصدقاء إلى حادثة مؤسفة، فقد تعرض فيها الأصدقاء الـ 3 للهجوم من قبل ثعالب البحر، ليجدوا صعوبة في الإفلات بحياتهم.

كانت جين رويس داخل أنبوب أسفل نهر جيفرسون في مونتانا عندما لاحظت فجأة ثعالب الماء تظهر من العدم من وراء إحدى صديقاتها.

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قالت رويس ، وهي تشارك محنتها على فيسبوك، إنها لم تمتلك  الوقت للاستغاثة عندما بدأت ثعالب الماء في الهجوم عليهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

حاولت المرأة إبعاد الثعالب عن صديقاتها بركلها ، لكن الحيوانات هاجمتها بقوة أكبر، وعضّ وجهها وذراعيها وأذنيها ويديها وذراعيها في هذه العملية.

تمكنت النساء في النهاية من الهروب من الثعالب الوحشية عن طريق السباحة بشكل منفصل على الشاطئ، لكن رويس اعترفت بخوفها على حياتها لأنها لم تر أصدقاءها على الفور يعودون إلى الأرض.

وتابعت: "بدون أي مبالغة ، حقيقة الله الصادقة ، لم أكن أعتقد أنني سأخرجه من ذلك النهر، لم يكن لدي أدنى فكرة عما إذا كان أصدقائي سيحققون ذلك ولكن بفضل الله ، فعلنا ذلك".

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لم يكن لدى الثلاثي سوى هاتف واحد متاح للاتصال بالطوارئ واستغرق الأمر بعض الوقت لخدمات الطوارئ لتحديد موقعهم لأن الهجوم وقع في منطقة نائية.

قالت رويس إنها انتهى بها المطاف مغمورة بالدماء وواجهت صعوبة في الرؤية بسبب الظلام والدم المتدفق "من على وجهي وأنفي".

قالت رويس إن فقدان الدم جعلها تطلب من صديقتها أن تعتني بأطفالها خشية ألا يكتب لها النجاة.

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