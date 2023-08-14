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إلهام أبو الفتح
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منوعات

اكتشاف آثري ضخم حديث العالم .. تفاصيل

صدى البلد

اكتشف علماء الآثار منذ فترة عن  تمثال عملاق لفرعون غير معروف تحت شوارع مدينة القاهرة الصاخبة, ليصبح هذا الاكتشاف الآن حديث العالم بعد طرحه في فيلم وثائقي اجنبي.


 

كان فريق من علماء الآثار يحفرون في أحد أحياء شمال شرق القاهرة التي كانت في السابق موطنًا لرمسيس، مع اقتراب نهاية فترة التنقيب التي دامت خمس سنوات، عثروا بالفعل على معبد عمره 3000 عام بناه رمسيس ، ولكن في نهاية الموقع ، تمامًا كما كان الفريق على وشك إنهاء الأشياء ، ضرب أحد الحفارين شيئًا صلبًا في الأرض.


 

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ما تم اكتشافه في النهاية تم توثيقه خلال الفيلم الوثائقي لقناة سميثسونيان ، "الأسرار: الفرعون في الضواحي".


 

هنا ، أوضح الدكتور ديتريش راو ، المدير المشارك لمشروع هليوبوليس: "فجأة أخبرنا العمال أن هناك حجرًا كبيرًا".


 

بعد إزالة الطين ، بدأ تمثال عملاق في الظهور ببطء ، وسرعان ما اتضح أن العمال كانوا يقفون على قمة الصندوق.


 

أولاً ، تم الكشف عن جذع كبير ، مصنوع من الكوارتزيت ، أحد أثمن المواد في مصر القديمة ، ثم تم اكتشاف رأس عملاق.


 

أدرك علماء الآثار أنهم توصلوا إلى اكتشاف مدى الحياة - التمثال العملاق لفرعون "، كما أشار راوي الفيلم الوثائقي.


 

اعتقد الباحثون في البداية أن التمثال يخص رمسيس - ألمح الحجم وحجر الكوارتزيت والتفاصيل المعقدة للنحت إلى أنه ينتمي إلى أحد العظماء.

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ومع ذلك ، كشفت سلسلة من الكتابة الهيروغليفية في سطح الصخرة عن مالك مختلف.


 

وأوضح الدكتور راو: "وجدنا أربعة حروف هيروغليفية ، جودة النقش رائعة ، يبدو أنك لو قطعت قطعة من الزبدة، لكنك تتعامل مع واحدة من أصعب المواد التي توفرها مصر القديمة."

ولعدم تصديقهم ، كشفت الكتابة الهيروغليفية أن التمثال لفرعون غير معروف نسبيًا خارج دوائر علم المصريات: بسمتيك الأول.


 

كان يُعتقد إلى حد كبير أن بسمتيك كان فرعونًا صغيرًا نسبيًا ، لكن حجم التمثال يشير إلى أنه كان يلعب دورًا أكبر بكثير في التاريخ مما كان يُفهم سابقًا.


 

تاريخ بسمتيك محدودة وغامضة، ويعرف الباحثون أنه حكم مصر لمدة 54 عامًا من عام 664 قبل الميلاد.


 

وأوضح الدكتور كريس نونتون ، عالم المصريات ، أن هذه لم تكن أيام المجد، "لم تكن مصر غنية كما كانت في عهد بسمتيك، ولم تسيطر على نفس المنطقة ، ولم يكن لديها نفس الإمبراطورية".


 

"كنا نظن أنه حتى الآن لم يكن لدى الفرعون حقًا الوسائل لبناء تماثيل بهذا الحجم، لكن هذا التمثال يغير كل ذلك."
 

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