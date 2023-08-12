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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

العثور على 9 أنواع.. اكتشاف جسيمات بلاستيكية في قلب 15 مريضًا يخضعون لجراحات

صدى البلد

قام فريق من مستشفى بكين أنجين في الصين بجمع عينات من أنسجة القلب من 15 مريضًا يخضعون لجراحة القلب، بالإضافة إلى عينات الدم المأخوذة قبل العملية وبعدها.

وتم اكتشاف اللدائن الدقيقة  “الجسيمات البلاستيكية” المستخدمة في تغليف المواد الغذائية والطلاء في قلب الإنسان لأول مرة.

ويتم التخلص من الجسيمات التي يقل طولها عن خمسة ملليمترات ، عن طريق المواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة مثل الزجاجات وتغليف المواد الغذائية ، ثم يتم إطلاقها في الهواء والماء والطعام من حولنا.

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وتم العثور على اللدائن الدقيقة في جميع عينات الدم وأنسجة القلب.. يُعتقد أنه تم استنشاقها أو بلعها.. في الدم ، يمكن للبلاستيك أن يلتصق بالغشاء الخارجي لخلايا الدم الحمراء وقد يؤثر على قدرتها على نقل الأكسجين.

كما تم ربطها بتطور السرطان وأمراض القلب والخرف ، فضلاً عن مشاكل الخصوبة، فقد لا تستطيع الخلايا تكسير جزيئات البلاستيك في الجسم ، مما يؤدي إلى التهاب كبير.

يأتي ذلك بعد أن وجدت دراسة حديثة أن الشخص العادي يستنشق مواد بلاستيكية دقيقة بحجم بطاقة ائتمانية كل أسبوع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

بعد الجراحة احتوت عينات الدم للمشاركين في الدراسة على أنواع أصغر من البلاستيك ، ولكن على نطاق أوسع ، مما يشير إلى إدخال بعض اللدائن الدقيقة في الجسم أثناء العملية.

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تم العثور على 9 أنواع من البلاستيك في خمسة أنواع من أنسجة القلب، تم اكتشاف عشرات إلى آلاف القطع البلاستيكية الدقيقة باستخدام الليزر والتصوير بالأشعة تحت الحمراء ، لكن الكميات اختلفت بين المرضى.

وتم العثور على جزيئات مجهرية من بولي (ميثيل ميثاكريلات) - وهو بلاستيك شائع الاستخدام كبديل مقاوم للكسر للزجاج - في ثلاثة أجزاء مختلفة من القلب.

كما تم العثور على مواد بلاستيكية أخرى تشمل البولي إيثيلين تيريفثاليت ، المستخدم في حاويات الملابس والأغذية ، والبولي فينيل كلوريد (PVC) ، وهو منتشر في إطارات النوافذ وأنابيب الصرف والطلاء وغير ذلك.

وكتب العلماء: "إن اكتشاف الجسيمات البلاستيكية في الجسم الحي أمر مثير للقلق ، وهناك المزيد من الدراسات ضرورية للتحقيق في كيفية دخول الجسيمات إلى أنسجة القلب والتأثيرات المحتملة لهذه الجسيمات على التشخيص على المدى الطويل بعد جراحة القلب".

 

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