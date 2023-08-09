بشكل رسمي.. يوليو 2023 الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق | لهذا السبب

عاش سكان الأرض خلال الشهر الماضي موجة شديدة الحرارة حتى احترقت الغابات وتأثرت المحيطات وغيرها من الأضرار التي حلت على سطح كوكبنا، لذلك أصبح شهر يوليو 2023 بشكل رسمي أكثر الشهور سخونة على الإطلاق، بعد ما أكد العلماء.

قال خبراء من برنامج كوبرنيكوس لتغير المناخ بالاتحاد الأوروبي إن الشهر الماضي حطم رقما قياسيا حارا سجله قبل أربع سنوات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كان متوسط ​​درجة الحرارة العالمية للشهر 16.95 درجة مئوية، وهو أعلى مستوى منذ بدء التسجيلات في عام 1940 وأعلى بكثير من الرقم القياسي السابق البالغ 16.63 درجة مئوية المسجل في يوليو 2019.



فبشكل مقلق 0.72 درجة مئوية زيادة في درجة الحرارة، فهو يشير إلى أنه أكثر دفئًا من المتوسط ​​العالمي 1991-2020 لشهر يوليو ويشير الخبراء إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري كسبب.

وتأتي البيانات في أعقاب أحر شهر يونيو المسجل في المملكة المتحدة والظواهر الجوية المتطرفة مثل موجات الحر في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وحرائق الغابات في كندا واليونان.



تستند قراءات درجة الحرارة لخدمة الاتحاد الأوروبي إلى مجموعة متنوعة من المنصات والأدوات ، من محطات الطقس إلى بالونات الطقس والأقمار الصناعية.

قالت سامانثا بورغيس ، نائبة مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S): "لقد شهدنا للتو درجات حرارة الهواء العالمية ودرجات حرارة سطح المحيط العالمية تسجل أرقامًا قياسية جديدة على الإطلاق في يوليو".

هذه السجلات لها عواقب وخيمة على كل من الناس والكوكب المعرضين لأحداث متطرفة وأكثر تواتراً وشدة، وسبب ارتفاع درجة الحرارة القياسية هو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 'البشرية' (من صنع الإنسان) ، والتي تحبس الحرارة في الغلاف الجوي للأرض.